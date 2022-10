Hij voegt zich in een select rijtje dubbelkampioenen. Hoe hij dat voor elkaar kreeg, lees je hier.

Struikelen bij het startschot

Met zijn ultieme doel bereikt – wereldkampioen Formule 1 worden – kan Verstappen het seizoen 2022 beginnen met meer rust in zijn hoofd dan ooit tevoren. Niet verdwenen is zijn honger om te winnen. Bij de openingsrace in Bahrein volgt direct een head-to-head duel met aartsrivaal Charles Leclerc, het talent dat Ferrari haar eerste titel sinds 2008 moet bezorgen. Max is verwikkeld in een verhit gevecht wanneer zijn motor het besluit op te geven. Een valse start voor Red Bull Racing, dat ook Sergio Perez uit ziet vallen.

Verstappen verslaat Leclerc in Jeddah © Getty Images

In Saoedi-Arabië kan Verstappen voor het eerst zijn spierballen vertonen. Op het nauwe, vliegensvlugge stratencircuit van Jeddah komt de Nederlander na een intense strijd als eerste over de streep. De stand is 1-1 tussen Max en Charles, maar helaas is de vreugde van korte duur. In Australië begeeft de krachtbron achterin de RB18 het opnieuw, resulterend in een tweede DNF in drie races. Een droomstart kun je het niet noemen.

Max is on fire!

Aangekomen in Italië voor de Grand Prix van Emilia Romagna in Imola lijkt thuisteam het voordeel te hebben. Niets is minder waar, want in de achtertuin van Ferrari deelt Red Bull Racing de eerste harde klap uit. Verstappen kent op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari een typisch dominant raceweekend; hij noteert de snelste tijd in de kwalificatie, wint de sprintrace en koerst met twee vingers in de neus naar de overwinning op zondag.

Max begint een daverende succesreeks in Imola. © Getty Images

Het is het begin van een allesoverheersende periode van Verstappen. De regerend wereldkampioen verslaat Leclerc in Miami, profiteert van een kostbare fout van de Ferrari-coureur om te winnen in Spanje, pakt een podium in Monaco en zegeviert in Azerbeidzjan en Canada. Vooral die laatste race zal de boeken ingaan als een huzarenstuk, daar werkelijk niemand aan hem kan tippen op het Circuit de Gilles Villeneuve. In diezelfde periode komt Leclerc niet verder dan een enkele tweede plaats, terwijl twee uitvalbeurten de schade vergroten.

Hoewel er na Canada nog dertien GP’s op de planning staan, lijkt Verstappen dan al één hand aan de wereldbeker te hebben. In een handomdraai weet hij een achterstand van 46 punten om te zetten in een voorsprong van 49 punten. Het tij is goed en wel gekeerd…

De opleving van Ferrari

… of toch niet? Na een ronduit teleurstellende rits van races kent Ferrari een korte opleving. Eerst wint Carlos Sainz op Silverstone en een week later passeert Leclerc titelrivaal Verstappen tot driemaal toe op weg naar een overtuigende zege op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Mede dankzij de zevende plaats van Max in Groot-Brittannië weet de Monegask wat terrein te winnen in het klassement.

Verstappen weet het tij te keren © Getty Images

Ook in Frankrijk lijkt Leclerc op koers voor de overwinning, maar door een overstuurmoment ziet hij voor de derde maal in het seizoen een potentiële overwinning in het putje verdwijnen.

De magneet van Max

Met het momentum nu volledig aan zijn zijde besluit Verstappen definitief een einde te maken aan de titelstrijd. De overwinning in Frankrijk is de kickstart voor een zegereeks van vijf wedstrijden die pas in Singapore ten einde komt. Het is alsof Max een magneet heeft die hem wel naar de hoogste trede van het podium toe moet trekken.

Achteraan beginnen? Geen probleem! © Getty Images

Waar hij ook begint, het voelt onvermijdelijk dat Verstappen zal winnen. De races in Hongarije en België, die de Red Bull Racing-coureur wint vanaf respectievelijk P10 en P14, zijn extra ontmoedigend voor de concurrentie. Tot overmaat van ramp scoort Leclerc slechts twee podia.

En dat is twee!

Na Singapore mogen er dan nog vijf Grand Prixs op de kalender staan, de voorsprong van Verstappen is ondertussen zo groot dat hij in Japan al de titel kan bezegelen. Een betere timing bestaat niet – Red Bull heeft diezelfde week de banden versterkt met Honda. In een bizarre regenrace op het circuit van Suzuka bezegelt de Nederlandse ster zijn tweede wereldkampioenschap. Mag het ook eens zonder drama?

Max Verstappen wint in Japan © Getty Images Max Verstappen tijdens de spannende race in Japan © Getty Images Max Verstappen tijdens zijn overwinning in Japan © Getty Images