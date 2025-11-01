Kan Max Verstappen de F1-titel van 2025 winnen? Dit zijn de key races.

In Austin tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten leek Verstappen niet te stoppen en pakte hij de overwinning in zowel de sprint als de hoofdrace met de kalme zekerheid van een viervoudig wereldkampioen. Maar in Mexico was het moeilijker. Gestart vanaf de vijfde plaats op de grid, vocht hij hard om als derde te finishen achter Lando Norris en Charles Leclerc in wat een schadebeperkend weekend bleek te zijn. "Het was een sterke stint. In een moeilijk weekend is het een geweldig resultaat om voor ons op het podium te staan," zei Verstappen na afloop. Vooruitkijkend naar de volgende race zei hij: "We hebben nog veel werk te doen. Het was over het algemeen geen goed weekend. P3 is goed, maar we moeten winnen om een kans te maken. We zullen alles analyseren en kijken waar we het beter kunnen doen."