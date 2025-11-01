© Getty Images / Red Bull Content Pool
Kan Max Verstappen de F1-titel van 2025 winnen? Dit zijn de key races.
Na een zwaar weekend in Mexico heeft Max Verstappen nog steeds kans op het F1 Driver's Championship. Met nog maar een paar races te gaan, is dit waar hij dingen kan omdraaien.
Dingen kunnen heel snel veranderen in de stand van het wereldkampioenschap Formule 1. Nog maar een paar weken geleden was het kampioenschap voor coureurs een race tussen de twee McLaren-coureurs, Lando Norris en Oscar Piastri. Na enkele briljant verzekerde prestaties en een pak punten heeft Max Verstappen zich weer een plaatsje in de strijd om de wereldtitel toegeëigend. Maar er zijn nog maar een paar races te gaan.
In Austin tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten leek Verstappen niet te stoppen en pakte hij de overwinning in zowel de sprint als de hoofdrace met de kalme zekerheid van een viervoudig wereldkampioen. Maar in Mexico was het moeilijker. Gestart vanaf de vijfde plaats op de grid, vocht hij hard om als derde te finishen achter Lando Norris en Charles Leclerc in wat een schadebeperkend weekend bleek te zijn. "Het was een sterke stint. In een moeilijk weekend is het een geweldig resultaat om voor ons op het podium te staan," zei Verstappen na afloop. Vooruitkijkend naar de volgende race zei hij: "We hebben nog veel werk te doen. Het was over het algemeen geen goed weekend. P3 is goed, maar we moeten winnen om een kans te maken. We zullen alles analyseren en kijken waar we het beter kunnen doen."
Verstappen is er in Mexico in geslaagd om het gat naar de leiders in het kampioenschap te dichten en heeft nu nog maar 36 punten achterstand op Norris, die Piastri nipt leidt met één punt.
Huidige stand F1-coureurs
- Lando Norris - McLaren - 357
- Oscar Piastri - McLaren - 356
- Max Verstappen - Red Bull Racing - 321
"Het maakt niet uit wat zij [McLaren] doen. Het is aan ons om perfect te zijn tot het einde van het seizoen," vertelde Verstappen eerder aan de media. Dit zijn de volgende races die hij en zijn team zich moeten toe-eigenen, en hoe hij daar in het verleden heeft gepresteerd.
De resterende races op de F1-kalender van 2025
- Grand Prix van Brazilië, São Paulo: 7-9 november
- Grand Prix van Las Vegas, Las Vegas: 20-22 november
- Grand Prix van Qatar, Losail: 28-30 november
- Grand Prix van Abu Dhabi, Yas Marina: 5-7 december
Grand Prix van São Paulo: de volgende krachtmeting
Hoewel Verstappen de laatste twee Grands Prix van São Paulo in Brazilië heeft gewonnen, is het van oudsher een onvoorspelbare race. Het weer is vaak wisselvallig en de snelle bochten kunnen gunstig zijn voor auto's die vaak verder naar achteren vechten om punten.
Grand Prix van Las Vegas: Goede herinneringen
De volgende is het vaak verguisde raceweekend van Las Vegas op 23 november. Het is moeilijk om veel op te maken uit de geschiedenis van dit evenement, aangezien het slechts twee keer is gehouden. Verstappen won echter de allereerste keer, dus hij zal er zeker van zijn dat hij opnieuw grote punten kan scoren. Als hij aan het eind van dit weekend binnen 10 tot 20 punten van de leider kan komen, maakt hij een grote kans om zijn vijfde kampioenschap te winnen.
Grand Prix van Qatar: een strak gevecht
De voorlaatste Grand Prix is die van Qatar op 30 november, waar Verstappen de laatste twee keer heeft gewonnen en elke keer domineerde, dus er is geen reden waarom het niet opnieuw zou kunnen gebeuren. De McLarens waren hier vorig jaar ook snel, dus hij zal er bovenop moeten zitten.
Grand Prix van Abu Dhabi: de grote finale
De laatste race van 2025 is misschien wel de interessantste van de vijf overgebleven races. Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi vier van de laatste vijf keer gewonnen. Hij is hier constant sterk geweest, maar de overwinning van Lando Norris in 2024 staat misschien nog steeds op de voorgrond.
De laatste twee races van de F1-kalender hebben de potentie om de spannendste te worden, omdat het sterke circuits zijn voor beide teams die rivaliseren in het kampioenschap. Verstappen moet voor die tijd het gat zo klein mogelijk maken om een goede kans te maken om de puntenrevisie af te ronden.
En zoals hij zegt, maakt het niet echt uit hoe McLaren presteert. Hij zal hopen dat het interne gekibbel doorgaat en ze misschien weer met elkaar in botsing komen, maar Verstappen kan niet meer doen dan blijven winnen.
Wat kan Verstappen uit de kampioenschapsrace halen?
Wat een ramp zal zijn, is als Verstappen een race niet uitrijdt en een van de McLarens wint. Hij moet zijn auto op de baan houden, uit de problemen blijven en zich concentreren op zijn eigen rijden. Zoals hij nu rijdt, kunnen alleen andere coureurs hem ervan weerhouden om de komende weken steeds meer punten bij elkaar te rijden. Verstappen moet gewoon de druk op de ketel houden nu de laatste raceweekenden naderen.