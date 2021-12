Onze nummer 33 is nu nummer 1 van de wereld. Het zijn de enige twee nummers die écht tellen nadat Max Verstappen afgelopen weekend zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 voor Red Bull Racing Honda veiligstelde met een zenuwslopende overwinning tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi .

Hoe Red Bull's vliegende Hollander dit jaar naar de top van de Formule 1 steeg, en zo titelverdediger en zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton van Mercedes van de troon stootte? Je ontdekt het hieronder aan de hand van een paar cijfers!

Monaco was één van de drie races waar Max elke ronde aan kop lag © Getty Images/Red Bull Content Pool

652

Max reed dit seizoen 652 ronden aan de leiding, wat neerkomt op 50,2 procent van alle wedstrijdronden. Dat is meer dan het dubbele van Hamilton (297) én meer dan de andere negen coureurs die dit jaar aan de leiding reden samen (348). Van de 1239 ronden die Max in zijn carrière aan de leiding heeft gereden, werden meer dan de helft van die ronden in dit seizoen gereden. En tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi? Toen reed Max één ronde aan de leiding - de laatste.

141

Max behaalde de wereldtitel in zijn 141ste F1-start. Hij startte 23 keer met Scuderia Toro Rosso (van 2015 tot 2016) en maakte toen de overstap naar Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Spanje 2016, die hij meteen won. Dat is nog eens een debuut!

18

In totaal heeft Max al 60 podiumfinishes gehaald in z'n carrière, waarvan 18 in 2021. Sinds het begin van 2018 heeft Max in 49 van de 81 races op het podium gestaan, wat neerkomt op 60 procent van alle verreden Grands Prix in vier jaar tijd!

Max Verstappen wint de Dutch GP © Getty Images / Red Bull Content Pool

13

Bij 13 van de 22 races was Red Bull Racing het snelste tijdens de pitstops in 2021. Voor Verstappen was dit in Bahrein, Portugal, Monaco, Azerbeidzjan, Stiermarken, Oostenrijk, Hongarije, Nederland, Turkije, Qatar en Abu Dhabi, en voor Sergio Pérez in Frankrijk en Saoedi-Arabië.

10

Zowel het aantal overwinningen dit seizoen van de 20 in Max' carrière als het aantal 2021 pole positions. Max' meest dominante run was de Frankrijk-Stiermarken-Oostenrijk triple-header, waar hij voor het eerst drie races op rij won. Hij reed alle 142 ronden tijdens de Grand Prix van Stiermarken en Oostenrijk aan de leiding.

9

Het aantal seconden dat Max voorsprong had op Hamilton over 5487 km in alle races die beide coureurs in 2021 hebben gereden. Dit laat wel zien hoe gelijk de strijd is geweest. Dit is exclusief de Grands Prix van Azerbeidzjan, Groot-Brittannië, België en Italië, vanwege de uitvalbeurten en regenrace.

6

Het aantal snelste ronden die Max dit seizoen reed, waarvan vijf ronden een extra punt opleverden voor de WK-stand. In Spanje, Frankrijk, Oostenrijk, Qatar en Abu Dhabi eindigde hij in de top 10, en alleen dan krijg je een punt voor het rijden van de snelste ronde.

Red Bull Racing heeft het record van snelste pitstop op hun naam staan © Getty Images / Red Bull Content Pool

4

Al vier keer won Red Bull Racing de DHL Fastest Pit Stop Award, een prijs voor het team met de snelste gemiddelde pitstoptijd over een seizoen. Van de snelste pitstops dit seizoen, had Red Bull Racing de acht snelste stops en staan met negen pitstops in de top 10.

2

Max is de tweede wereldkampioen die de titel wint voor Red Bull Racing nadat Sebastian Vettel er vier op rij won van 2010 tot 2013.

1.88

We hebben het hier over seconden, en dan ook nog eens over de tijd van een pitstop. De snelste pitstop van het seizoen werd gedaan toen Max in ronde 40 van de Hongaarse Grand Prix de pits in ging. Het is één van de vijf onder-twee-seconden pitstops voor het Red Bull Racing team dit seizoen.

1

Het racenummer dat Max in 2022 zal gebruiken, iets wat alleen een Formule 1 wereldkampioen mag. #33 wordt dus even geparkeerd.

Een welverdiend slok © Getty Images / Red Bull Content Pool