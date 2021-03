For real tho?

deelt een topatleet de meest waanzinnige verhalen, aangrijpende ervaringen en 'holy shit'-momenten van zijn of haar carrière tot nu toe - allemaal tot leven gebracht door levendige animaties. De zeven minuten durende aflevering heeft mooie animaties en geeft inzichten van personen uit zijn omgeving, zoals de ouders van Verstappen en Red Bull Motorsports adviseur en Head of Driver Development

Dat atleten een ongeloofelijk leven leiden, konden we al een beetje bedenken. In elke aflevering van

Max heeft sinds jongs af aan al in de spotlights gestaan, sinds hij met 17 jaar als jongste coureur de F1 paddock binnenkwam. Hij heeft altijd met hoge verwachtingen moeten omgaan, zeker nadat hij bij de Grand Prix van Spanje in 2016 de jongste F1 coureur ooit werd die een race won met een bizarre leeftijd van 18 jaar en 228 dagen. Maar zoals je in de aflevering kan zien, geniet hij van het plezier als F1 coureur!

F1 coureur zonder... rijbewijs

In een interview, geïllustreerd met geanimeerde scenes van de serie, herinnert hij zich enkele van de meer ironische aspecten van het zijn van een F1-fenomeen. Bijvoorbeeld dat hij buiten het circuit naar zijn bestemmingen moest worden gereden omdat hij zijn rijbewijs niet had. En hij onthult hoe hem werd verteld dat hij bij het