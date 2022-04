01 Grand Prix van Saoedi-Arabië, 2022

Het F1-seizoen 2022 begint niet zoals gehoopt voor de regerend wereldkampioen. Bij de eerste race in Bahrein moet Verstappen niet alleen zijn meerdere erkennen in Ferrari-ster Charles Leclerc, zijn rappe RB18 begeeft het ook nog voor het vallen van het zwart-wit geblokt. Aan de start van de Grand Prix in Jeddah een week later brandt het vuur groots in Max. Startend vanaf P4 werkt de Nederlander zich in rap tempo naar voren totdat hij op de staart van zijn jarenlange rivaal zit. De Monegask trekt de trukendoos open in een poging Verstappen van zich af te slaan, maar zijn verdedigende acties zijn tevergeefs. Met een handvol ronden te gaan scheurt Max zijn tegenstander voorbij om de race te winnen.

Verstappen en Leclerc gaan nek aan nek door de straten van Jeddah © Getty Images / Red Bull Content Pool

02 Grand Prix van de Verenigde Staten, 2021

Verstappen begint de race op Circuit of the Americas vanaf poleposition, maar die voordelige uitgangspositie verdwijnt als sneeuw voor de Texaanse zon wanneer hij met een gebrek aan tractie worstelt en Hamilton langszij ziet komen. Wat volgt is een spectaculair kat-en-muisspel, waarbij Max de eerste klap uitdeelt tijdens de outlap van zijn eerste pitstop. De Red Bull-racer weet zijn achterstand aan gort te rijden en pakt zowaar een voorsprong van zes seconden wanneer Hamilton enkele ronden later de baan opkomt na het wisselen van zijn banden. De Brit schiet in de achtervolging, maar conserveert zijn Pirelli-sloffen om in de slotfase een aanval in te kunnen zetten tegen Verstappen, welke een agressieve strategie volgt. Max weet zijn titelrivaal desondanks af te weren om zijn eerste zege te claimen op Amerikaanse bodem.

Hamilton in een vergeefse poging de zege van Verstappen af te pakken © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Grand Prix van Frankrijk, 2021

Alles ziet er zonnig uit voor Max wanneer hij op Circuit Paul Ricard vanaf poleposition begint. Na een goede lancering lijkt hij Hamilton definitief achter zich te houden, maar op de apex van de eerste bocht moet hij een zwaar overstuurmoment corrigeren en gaat hij wijd. Nu in de achtervolgende rol besluit Verstappen een vroege stop te maken – met succes. Wanneer Hamilton even later de pitstraat verlaat ziet hij Max in een donkerblauwe flits voorbijkomen. Red Bull roept de klassementsleider in ronde 32 naar binnen voor zijn laatste stop. Mercedes laat de coureurs doorrijden in een verwoede poging de winst van Verstappen te stelen. Max heeft 22 ronden om even zoveel seconden goed te maken. Laat dat maar aan hem over: in de voorlaatste ronde benut hij zijn eerste en enige kans om het goud te pakken.

Verstappen wint in Frankrijk © Getty Images / Red Bull Content Poo

04 Grand Prix van Brazilië, 2019

Verstappen heeft nog een appeltje te schillen met het Autódromo José Carlos Pace. Het lijkt wel een circuit waar hij gedoemd is niet te winnen. In 2019 brengt Max daar verandering in, al moet er het nodige ellebogenwerk aan te pas komen om dit voor elkaar te krijgen. Na een daadkrachtige start reageert Verstappen gepast op de undercut van Hamilton, maar vlak voor het uitrijden van de pitstraat wordt de Red Bull-coureur bijna in de muur gebeukt door de Williams van Robert Kubica, waardoor de Brit hem alsnog weet te passeren. Verhit door het voorval laat Max er geen gras over groeien: diezelfde ronde nog steekt hij eerst Leclerc voorbij om enkele seconden later Hamilton te kijk te zetten op het rechte stuk.

Tot ziens Lewis! © Getty Images / Red Bull Content Pool

05 Grand Prix van Oostenrijk, 2019

De 2019 editie van de Grand Prix van Oostenrijk lijkt een regelrecht duel te worden tussen Verstappen en Leclerc. De twee oude rivalen delen de eerste startrij op de Red Bull Ring. Bij het doven van de startlichten gaat het helemaal fout voor de ‘thuiscoureur’. Bijna slaat zijn motor af, en terwijl de anti-stall ingrijpt om de boel draaiende te houden vliegen de tegenstanders Max om de oren. Kans verkeken, zou je denken. Mooi niet. Verstappen grijpt de RB15 bij de lurven en rijdt de inhaalrace van zijn leven om Leclerc in de een na laatste ronde opzij te schuiven voor de overwinning.

Winnaar Max © Getty Images / Red Bull Content Pool

06 Grand Prix van Spanje, 2016

Het weekend van 15 mei, 2016, is een sleutelmoment in de carrière van Max Verstappen. Na een kleine anderhalf jaar het maximale uit de Toro Rosso te hebben gehaald, wordt de tiener ineens gekatapulteerd naar de Big Leagues wanneer hij de stoel van Daniil Kvyat overhandigd krijgt. Er zijn duizend-en-één dingen te leren, maar dat weerhoudt Max er niet van een masterclass in defensief racen neer te zetten. Startend vanaf de vierde plaats bevindt de twee-stoppende Verstappen zich binnen no-time aan kop nadat de beide Mercedessen elkaar in de grindbak knikkeren. Op versleten banden voelt de Nederlander de voortdurende druk van Kimi Raikkonen in de Ferrari, maar hij gaat er niet aan ten onder. Voor de ogen van een jubelend publiek en huilende familieleden trekt hij zijn Red Bull-machine over de streep om de jongste F1-racewinnaar te worden met 18 jaar en 228 dagen.

Max zijn eerste win voor Red Bull Racing © Getty Images / Red Bull Content Pool