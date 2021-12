Maar vanaf het moment dat de rode lampen doofden, kantelde de titelstrijd in het voordeel van

Hamilton

. Hij kwam beter van zijn plek en dook als leider de eerste bocht in. Hij sloeg een gaatje en kroop ronde na ronde iets verder weg bij Max, die gestart was op de zachtere band. Max kreeg te maken met bandenslijtage en nadat zijn achterstand was opgelopen tot een seconde of acht, kwam hij naar de pits voor nieuwe banden. Hamilton en Mercedes reageerden meteen en dus behield hij zijn ruime voorsprong. Maar: Red Bull had Plan B. Of eigenlijk Plan P, van

. Want de Mexicaanse teamgenoot van Max stelde zijn eerste pitstop net zo lang uit tot hij Hamilton in zijn spiegels zag. Hij zette zijn tanden in het stuur en wist Hamilton zo lang achter zich te houden, dat Max weer kon aansluiten. De voorsprong van Hamilton was in één klap bijna helemaal weg.