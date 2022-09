Er mogen dan nog zes races op de planning staan, de voorsprong van Verstappen op zijn concurrenten in het klassement is zodanig dat hij de strijd in Singapore al kan beslissen. Hiervoor moet hij op het stratencircuit het volgende doen: winnen.

De zaak is natuurlijk wat ingewikkelder dan dat, want een overwinning alleen is niet voldoende voor Max om in een select rijtje van dubbelkampioenen terecht te komen.

Eerst een korte breakdown van het resterend aantal punten dat verdiend kan worden tot in Abu Dhabi het zwart-wit geblokt wordt gezwaaid. Na afloop van de race in Singapore liggen er een maximum van 138 punten op tafel: 25 per GP, 1 per snelste ronde en 8 voor de sprintrace in Interlagos. Bij een (onwaarschijnlijke maar niet onmogelijk) gelijke stand in het klassement gaat de titel hoe dan ook naar Verstappen, wiens 11 overwinningen niet meer overtroffen kunnen worden.

Verstappen ligt op koers voor meeste overwinningen in een F1-seizoen. © Getty Images

Liefhebbers van statistieken, opgelet: nog twee zeges en Max evenaart het gedeelde record van Michael Schumacher en Sebastian Vettel, die op de top van hun kunnen 13 keer wonnen in één seizoen.

Hoe wordt Max kampioen in Singapore?

Wil Verstappen de titel bezegelen in Singapore, dan is het zaak om 138 punten voorsprong te hebben op de drie coureurs die theoretisch gezien kans maken op de wereldbeker. Het gaat om Charles Leclerc (-116), Sergio Perez (-125) en George Russell (-132). Nu we dit uiteengezet hebben, een blik op de scenario’s die Verstappen kampioen maken in de stadstaat.

Overwinning + snelste ronde voor Verstappen

Leclerc mag niet hoger dan achtste eindigen.

Perez mag niet hoger dan vierde eindigen.

Russell’s finishpositie heeft geen invloed op de uitkomst.

Overwinning Verstappen zonder snelste ronde

Leclerc mag niet hoger dan negende (of tiende + snelste ronde) eindigen.

Perez mag niet hoger dan vierde (of vijfde + snelste ronde) eindigen.

Russell’s finishpositie heeft geen invloed op de uitkomst.

Slaagt Verstappen er niet in de race te winnen in Singapore, dan krijgt hij in Japan opnieuw de kans de titel te grijpen. Na de GP op het iconische circuit van Suzuka liggen er nog 112 punten voor het oprapen…