Verstappen winst © Rode Stier

Nooit opgeven!

Na een zinderend optreden in Spa-Francorchamps arriveert Max Verstappen op een wolk in Zandvoort. Eenmaal onderweg slaat de pech toe. De eerste vrije training is net een kwartier bezig wanneer de thuisheld stilvalt met problemen aan de versnellingsbak van zijn RB18. Het publiek – al volle bak aanwezig op vrijdag – ziet toe hoe Verstappen uit de auto klimt. De verwarring is compleet wanneer de snelheid ontbreekt bij teamgenoot Sergio Perez. Tot overmaat van ramp weet Red Bull Racing later die dag, tijdens de tweede vrije training, het tij niet te keren.

Zaterdag is het team erop gebrand de zaak recht te zetten. Verstappen schiet in de derde training uit de startblokken en laat zien waarom Red Bull dit jaar al tien GP’s heeft gewonnen. In één nacht is de achterstand weggewerkt. Sterker, de RB18 is in de handen van Max de te kloppen auto. Zijn derde plaats zet de concurrentie op scherp.

1,85 meter

In de kwalificatie wordt duidelijk dat Verstappen nog wat in de tank heeft zitten. Niemand kan in de buurt komen van de Nederlander. Max vliegt werkelijk waar, dit tot grote vreugde van de Orange Army die de tribunes oranje kleurt. Dan in Q3 vinden de Ferrari-coureurs ineens het laatste beetje snelheid dat ontbreekt. De poleposition dreigt door de vingers van Verstappen te glippen, maar met een laatste, dramatische poging weet de leider in het kampioenschap jeugdrivaal Charles Leclerc nipt voor te blijven. Het verschil? 0,021 seconden, ofwel 1,85 meter.

Dutch GP © Rode Stier

Achteraf vertelt een jubelende Max: ‘Dit is ongelooflijk, zeker nadat we gisteren zo’n moeizame dag kenden. We hadden afgelopen nacht keihard gewerkt met het gehele team om de zaken op orde te brengen en dat is gelukt. Vandaag hadden we weer een snelle auto, maar het zat erg dicht bij elkaar. De auto liet zich heerlijk besturen, een ronde rond dit circuit is gestoord.’

Christian Horner © Rode Stier

Een strategische meesterzet?

Verstappen is als vanzelfsprekend in zijn nopjes met poleposition voor de Dutch Grand Prix – zijn vierde pole van het jaar. Het is de best mogelijke uitgangspositie voor een goed resultaat in de race, zeker op een nauw circuit als Circuit Zandvoort. Misschien nog wel indrukwekkender: in alle tumult gebruikt Red Bull Racing de snelheid van Max om een strategisch voordeel te pakken voor de race. Verstappen weet Q1 en Q2 met dezelfde zachte banden te klaren, waardoor hij de enige frontrunner is met een hagelnieuw setje. Dat kan wel eens heel goed van pas komen.

Verstappen in de leiding © Rode Stier

Ongeslagen in Nederland

Bij de start van de race laat Max direct zien wie de baas is door een snel startende Leclerc voor te blijven. Even lijkt de Red Bull in gevaar te zijn, maar na enkele ronden heeft Verstappen een gezonde marge opgebouwd ten opzichte van de Ferrari. Mercedes heeft andere plannen: in plaats van de gebruikelijke twee pitstops, wil het er maar één maken. Lewis Hamilton zet de druk erop, maar Max rekent zich gelukkig wanneer de virtual safety car wordt ingeroepen om het stilvallen van Yuki Tsunoda. Een ‘gratis’ pitstop later vindt de wereldkampioen zich nog altijd aan de leiding van de race. De overwinning is in zicht…

Dutch GP overwining © Rode Stier Dutch GP overwining © Rode Stier Dutch GP overwining © Rode Stier Verstappen winst © Rode Stier Verstappen wint de Dutch GP 2022 © Rode Stier

… of toch niet! Ook Valtteri Bottas moet de strijd staken, zijn auto staat ongelukkig geparkeerd op het einde van het rechte stuk bij start-finish. De safety car komt naar buiten. Red Bull maakt van de gelegenheid gebruik om track position op te geven aan Hamilton om de zachte band – die compleet nieuwe, die speciaal bewaard was – te monteren. De zevenvoudig wereldkampioen probeert zijn nemesis voor te blijven, maar nog voor de eerste bocht is de klus geklaard. Verstappen kijkt niet meer om en verdwijnt aan de horizon, om zijn ongeslagen reeks in Nederland – polepositions én overwinningen – voort te zetten in het nieuwe tijdperk. De wereldtitel, zijn tweede, komt steeds dichterbij.