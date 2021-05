Wanneer je wel eens een bezoekje hebt gebracht aan de Ardennen, ben je vast bekend met rivier de Lesse (een zijrivier van de Maas). Ondergronds in de Grotten van Han, bovengronds om heerlijk te kajakken en een fantastisch stuk natuur.

- een landgenoot met een indrukwekkend palmares en lid van showteam FMX4EVER - scheurde daarom naar Dinant en dreef er op zijn heerlijk brullende KTM Maxime tot het uiterste. De apotheose van deze spannende race door de natuur? Een waanzinnige backflip over de Lesse én Maxime!

. Die is volop aan het trainen voor het zomerseizoen en laat geen kans liggen om zijn conditie te testen. Belgische motocrosser

De Ardense rivier is ook de speeltuin van kajakker en meervoudige wereldkampioen

Lesse Is More

"Maxime ontmoeten en tegen hem en z'n kajak racen was echt vet!" zegt Gilles. "En de backflip was natuurlijk het spannendste moment. Het vraagt heel wat ervaring en concentratie, maar na jarenlange training voel ik mij daar ondertussen wel relaxt bij."

In de video racen Maxime en Gilles langs de meest pittoreske plekjes van de Lessevallei. Je herkent het kasteel van Walzin, de monding in de Maas en vooral de fantastische natuur op en rond de oevers.

