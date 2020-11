T-shirt direct thuisbezorgd. In de Wings for Life World Run ren je samen met alle deelnemers over de hele wereld om geld in te zamelen voor de Wings for Life foundation. 100% van de donaties en het inschrijvingsgeld gaat naar onderzoek voor de genezing van dwarslaesie.

Wat maakt deze ‘charity run’ zo uniek?

Met de Wings for Life World Run steun je de Wings for Life foundation en loop je mee voor degenen die dat niet kunnen. Alle hardlopers en rolstoelgebruikers starten wereldwijd op precies hetzelfde moment: om 11 uur 's ochtends UTC. Met de app kun je overal waar je bent meelopen. Dit betekent dat je nog steeds tegelijkertijd mee doet met deelnemers over de hele wereld. Hoe gaaf!

