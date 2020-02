Wie houdt er niet van een mooie bergroute? De vrijheid, het buitengewone gevoel voor avontuur en die adembenemende uitzichten die op je wachten na elke bocht.

Maar tegenover elk adembenemend uitzicht, staat een groot risico. Ja, je leest het goed. Maak een reis op een van deze beruchte wegen en je hebt niet alleen een reisverzekering nodig, schaf die levensverzekering ook maar alvast aan!

Hier zijn een paar bizzare bergpassen waar je mond van open valt...

1. Bayburt D915 Highway, Turkije

Eén verkeerde draai en je zit in de problemen © Getty

Lang werd de Bayburt-highway beschouwd als de gevaarlijkste weg ter wereld . Dit is ook niet heel gek als je deze gruwelijke haarspeldbochten - 29 in totaal en niet één set relingen er tussen ziet. Het is absoluut niet geschikt voor iemand die lijdt aan hoogtevrees of angst heeft voor aardverschuivingen. Eén fout en het is een vrije val tot je dood. De snelweg is gebouwd door de Russische soldaten in 1916 aan de kant van de Soganli-berg. En hoewel het in totaal 179 km lang is, is het beruchte noordelijke deel, waar het om te doen is, tussen Of en Bayburt te vinden.

2. Sichuan-Tibet Highway, China

Hier vind je tientallen haarspeldbochten en lawines in overvloed © Getty

Van prachtige bossen tot mistige bergtoppen, er is genoeg te bewonderen langs deze 2000 kilometer lange weg van de Sichuan hoofdstad Chengdu naar Lhasa. Er zijn tientallen haarspeldbochten , lawines in overvloed en heel veel aardverschuivingen , dus laat je vooral niet afleiden wanneer je de uitzichten vanuit je auto bekijkt. Er wordt geschat dat meer dan 1.000 werknemers stierven tijdens de aanleg van de weg, die officieel werd geopend in 1954. Een halve eeuw later blijft het nog steeds levens eisen.

3. North Yungas Road, Bolivia

Yungas Road in Bolivia, ook wel bekend als de 'Road of Death' © Claire Thompson

Het feit dat de bijnaam de ' Road of Death ' is, zegt al wel genoeg over de North Yungas Road. Deze 400 kilometer lange route is gebouwd in 1930 door Paraguayaanse gevangenen van de Chaco-oorlog en verbindt Los Yungas met de Boliviaanse hoofdstad La Paz. Het neemt je mee naar een duizelingwekkende hoogte van 4.000 meter en zou elk jaar bijna 300 slachtoffers eisen. Meestal als gevolg van voertuigen die proberen in te halen, om vervolgens een steile afgrond te vinden aan de andere kant. Het moraal van het verhaal? Blijf lekker op je eigen rijstrook!

4. Guoliang Tunnel Road, China

De Guoliang-tunnel werd in 1977 geopend voor verkeer © Wiki Commons

Hoog in het Taihang-gebergte in de provincie Henan in China, werd deze opmerkelijke tunnelweg uitgegraven uit de zijkant van een klif door een 13-man sterk team van locals tussen 1972 en 1977. Ja, hoe bedenk je het? Het meest belachelijke van alles, het is met de hand gedaan. Bekijk de video hieronder om te zien hoe shaky deze route kan zijn.

Het is 1,2 kilometer pure angst en meet slechts 4 meter op het breedste punt. In de moeilijkste fase van de bouw kwamen de dorpelingen, alleen gewapend met hun hamers en beitels , om de drie dagen slechts één meter verder. Dan heb je pas echt liefde voor je werk. Krijg je al rillingen?

5. Karakoram ‘Friendship’ Highway, China-Pakistan

De effecten van een aardverschuiving op Karakoram Highway © Getty

Met een hoogte van 4.714 meter is de Karakoram Highway de hoogste verharde weg op de planeet en wordt deze vaak het ' Achtste wereldwonder' genoemd. De bouw startte in 1959 en de weg werd uiteindelijk in 1979 opengesteld voor het publiek. Harde, bittere winters en zware moessonregens in de zomer maken de omstandigheden extreem verraderlijk - zo erg zelfs dat meer dan 800 Pakistaanse en 200 Chinese arbeiders hun leven verloren tijdens de bouw, grotendeels als gevolg van aardverschuivingen en rotsvallen.

6. Zoji La Pass, India

De Zoji La Pass in India is even gevaarlijk als pittoresk © Getty

Gelegen op een geweldige locatie met het Drass-basin aan de ene kant en het Kashmir-basin aan de andere kant, is Zoji La (ook bekend als 'Zozila') het halve jaar gesloten vanwege ernstige sneeuwval. Het duurt twee volledige maanden om de weg vrij te maken zodat deze in het late voorjaar weer open kan. De route strekt zich uit over een lengte van 9 kilometer lang op 3.528 meter boven de zeespiegel. De enkele, smalle rijstrook is gedeeltelijk niet meer dan een onverharde weg en je wordt geadviseerd om niet te lang op het hoogste punt te blijven hangen, omdat je zuurstof opraakt. Goed advies!

7. Hana Highway, Hawaii

Hana Highway, Hawaii © Getty

Het is een feit dat alles in Hawaii een wonder is om te zien. Maar achter de opvallende schoonheid van de Hana Road ligt een van de meest duivelse routes op aarde. Kahului is met de stad Hana verbonden. Het is slechts 80 kilometer, maar het kan meer dan drie uur duren om te rijden en je maag zal ervan omdraaien. Er zijn ook 620 strakke bochten en 59 bruggen - waarvan 46 slechts een enkele rijstrook. Overigens dateren deze bruggen uit 1910, dus we hopen dat deze tenminste nog een eeuw rechtop blijven staan.

8. Skippers Canyon Road, Nieuw-Zeeland

Skippers Canyon Road, Nieuw-Zeeland © Getty

Deze 25 kilometer lange weg, gelegen in het Mount Aurum Recreation Reserve op het Zuidereiland, werd met de hand gemaakt tijdens de goudkoorts in Skippers Canyon in het midden van de 19e eeuw. Simpel gezegd, het is weinig meer dan een smal grindpad langs een steile rotswand en het is zo gevaarlijk dat als je een auto huurt en besluit om deze route te gaan rijden, je verzekering ongeldig wordt. Onze tip? Volg in plaats daarvan een van de rondleidingen. Zij weten wat ze doen...

9. Los Caracoles Pass, Chili

Los Caracoles Pass, Chili © Getty