Als je League of Legends al langer speelt, bestaat de kans dat je gehecht bent geraakt aan bepaalde personages en absoluut een hekel hebt aan anderen, zoals de counterpicks van je favoriete champion, een echt sterke meta-pick of een extreem irritante kleine gifdas. Wat je keuze ook is, je hebt jezelf op de een of andere manier sowieso een vooroordeel over deze champions gevormd!

Speel jij League of Legends en wil je graag je talenten delen met de wereld? Schrijf je dan nu in voor een van de Belgische online Qualifiers voor Red Bull Solo Q !

1. Master Yi, the Wuju Bladesman

Master Yi, the Wuju Bladesman © Riot Games

Master Yi is een snelle en dodelijke zwaardvechter die uitblinkt in het doormidden snijden van teams alsof ze boter zijn. Zelfs met zijn flagrante zwakte van verdovingen, strikken en vrijwel elke vorm van CC is hij een grote pain in the ass waar je alle middelen van je team op moet richten als je niet wil dat hij zijn team naar de overwinning leidt. Hij verlaat vaak zijn banen om in de junglekampen te gaan farmen, zodat hij zijn krachtpiek met twee items zo snel mogelijk kan bereiken - een kleine ergernis voor de rest van zijn team dat mogelijk te maken heeft met het vroege junglen van de vijand.

Spelers die deze champion beheersen of zelfs gewoon uitproberen, hebben niet de illusie veel vaardigheden nodig te hebben om hem te spelen. Hij wordt gespeeld omdat hij met de minste inspanning een volledig spel kan overheersen als hij eenmaal op dreef is. Spelers die deze champion beheersen, zijn vaak doorzetters en adrenalinejunkies.

2. Kassadin, the Void Walker

Kassadin, the Void Walker © Riot Games

Kassadin is een melee-ranged magiër die uitblinkt in hoge burst-schade en hoge mobiliteit nadat hij zijn ultimate heeft ontgrendeld. Hij heeft misschien wel een van de hoogste carry-potentiëlen in het spel, omdat zijn ultimate hem in staat stelt om binnen enkele seconden gevechten aan te gaan, te verlaten en opnieuw aan te gaan. Zodra deze kerel level 16 bereikt, is het spel praktisch afgelopen. Zijn mobiliteit en schade schieten omhoog met de derde rang van zijn ultimate, waardoor hij elke squishy waar hij zijn ogen op richt, kan neerhalen.

Een van de meest frustrerende dingen wanneer je het moet opnemen tegen Kassadin is dat hij een flagrante zwakte heeft: hij is erg zwak voordat hij zijn ultimate ontgrendelt. Vóór niveau zes kan een goed gecoördineerd team hem keer op keer tower diven totdat hij voor de rest van het spel volledig irrelevant wordt. Helaas kom je de Void walker meestal in solo-wachtrij tegen en heeft hij op de een of andere manier kunnen overleven tot niveau zes, waar hij het spel begint over te nemen met zijn vermogen om om de paar seconden obstakels te verwijdere n door met zijn ogen te knipperen.

3. Aphelios, the Weapon of the Faithful

Aphelios, the Weapon of the Faithful © Riot Games

Aphelios is misschien wel het meest gehate personage , ondanks het feit dat hij op dit moment een heel jaar lang niet is buitengekomen. Hij is ontworpen door CertainlyT, een beruchte personageontwerper voor Riot Games die enkele van de meest gehate moderne kampioenen en herwerkingen van de game heeft ontwikkeld. In combinatie met het feit dat zijn lancering een ramp was en hij werd uitgebracht in een staat die veel te machtig en exploiteerbaar was voor gratis overwinningen, is Aphelios een hot topic sinds zijn lancering eind 2019.

Hoewel hij nog steeds een krachtige keuze was in competitief spel vanwege de verscheidenheid aan wapens en zijn late-game carry-potentieel, daalde zijn succes in de solo-wachtrij nadat de My Chemical Romance-cosplayer een keer te vaak was geherconfigureerd , zelfs toen hij eigenlijk prima was. De algemene fanbase vond deze kampioen gewoon niet leuk omdat hij te sterk was toen hij uitkwam. En het helpt niet dat zijn kit super verwarrend is en dat je hem echt moet spelen om te begrijpen hoe je tegen hem moet spelen.

4. Tahm Kench, the River King

Tahm Kench, the River King © Riot Games

Tahm Kench is een zeldzaam geval van een personage dat niet wordt gehaat omdat hij te sterk of te complex is, maar omdat hij de vaardigheid heeft een teamgenoot koste wat het kost te redden . Zijn Devour-vaardigheid stelt hem in staat om een vijand in te slikken of een bondgenoot tot vier seconden lang in te slikken, waardoor ze effectief uit de buurt van gevaar worden gehaald of gezond worden gehouden terwijl ze misschien verdoofd of verstrikt hadden kunnen raken. Simpel gezegd, als je deze man in het vijandelijke team hebt, kun je vaak niet voor dat one-shot spel op de ADC gaan, omdat deze grote rare meervaldemon ze zal inslikken en ze in veiligheid zal brengen.

5. Yuumi, the Magical Cat

Yuumi, the Magical Cat © Riot Games

Yuumi is een magische kat die zich hecht aan haar bondgenoten , waardoor ze hen kracht geeft en geneest , terwijl ze ook schade aanricht met haar afstandsvaardigheden. Als je een speler naar Yuumi vraagt, zullen ze je vertellen dat ze haar haten omdat ze ofwel volledig nutteloos is en niets bijdraagt, ofwel dat ze veel te krachtig was en nooit in deze toestand had mogen worden uitgebracht. Een andere reden voor de kattenhaat is het feit dat haar speelstijl draait om het hechten aan spelers, het creëren van een 4v5-achtige omgeving, waar ze haar vaardigheden alleen kan gebruiken vanuit de posities van haar bondgenoot waaraan ze gehecht is. Mensen houden hier niet van omdat het een non-gameplay-aanpak afdwingt, waarbij je je niet veel op mechanica hoeft te concentreren. Dit is niet helemaal fout, want dat is precies wat spelers die Yuumi niet goed kunnen spelen, zullen doen. Goede Yuumi-spelers daarentegen weten wanneer ze zich moeten hechten, bondgenoten moeten verwisselen en weer moeten losmaken wanneer dat nodig is, wat veel beheersing van de champion vereist.

6. Fizz, the Tidal Trickster

Fizz, the Tidal Trickster © Riot Games

Fizz is een irritante fishman, een hybride van een bedrieger en een moordenaar die een extreem hoge potentiële burst-schade heeft terwijl hij een van de meest mobiele moordenaars in het spel is. Kortom, wanneer Fizz je in een gevecht uitwist, kan het extreem oneerlijk aanvoelen, omdat er weinig tegen te doen is. Zijn burst is onwaarschijnlijk in vergelijking met zijn mobiliteit, en dat komt vooral door zijn point-and-click gap closing ability. Als hij je raakt met zijn ultimate, ben je vrijwel gedoemd en de hitbox lijkt niet overeen te komen met het effect, want die haai zal je pakken, ook al ben je er heilig van overtuigd dat je hem hebt ontweken. Fizz is toevallig ook een huurmoordenaar, en magiër- en ADC-spelers hebben nog nooit oog in oog gestaan met huurmoordenaars.

7. Teemo, the Swift Scout

Teemo, the Swift Scout © Riot Games

Er is niets dat we over Teemo kunnen zeggen dat nog niet is gezegd. Zijn ontwerp, zijn capaciteiten, zijn lach, kortom alles doet pijn aan de ogen, oren en ziel. Deze griezelige kleine das is misschien wel het meest irritante wat je moet ondergaan met een even frustrerende speelstijl. Zijn “verstoppertje spelen” in een mijnenveld wordt meteen balen na de eerste paddenstoel waarop je stapt, en je zal er op honderden stappen tijdens dit spel. Teemo is de klassieke trollenkeuze van dit spel en kan rekenen op de woede van menig gamer.

8. Zoe, the Aspect of Twilight

Zoe, the Aspect of Twilight © Riot Games

Tot slot hebben we Zoe, de Queen of Tilt & Unfair Gameplay. Zoe is de meest beruchte champion die CertainlyT heeft ontworpen en is waarschijnlijk de reden waarom hij, evenals zijn designs en reworks, zo controversieel waren. Trouw aan de Riot Games-traditie, werd Zoe uitgebracht in een staat die we alleen maar als ‘ overpowered ’ kunnen omschrijven. Haar schade was krankzinnig en beschaamde elke andere artilleriemagiër in haar categorie. Ze had ook een heleboel fancy Summoner Spell-steelmechanismen waardoor haar hele uitrusting er extreem overdreven uitzag.

Maar het grootste punt van discussie? Het feit dat ze je kon (en soms nog steeds kan) van een volledig scherm verwijderen. Je hoeft alleen maar toe te kijken hoe ze het doet terwijl je door haar ene vermogen in slaap wordt gebracht en vervolgens met haar tweede wordt vernietigd. Hoewel Zoe de laatste tijd evenwichtiger is gemaakt, maakt het feit dat bijna al haar schade nog steeds in één vaardigheid zit gestopt , het vanuit het perspectief van een toeschouwer buitengewoon onplezierig om tegen te spelen.