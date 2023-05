En of het tijd wordt! Een perfecte voorjaarsstorm heeft zich nog niet voorgedaan de afgelopen twee maanden, maar nu het kiteseizoen volop is begonnen in Nederland, kun je maar beter voorbereid zijn.

We wachten dus echt op die paar uur ruige condities. Sportsdirector Bram van Vught

We go way back....

Ross-Dillon Player claimde de laatste trofee in 2019 in een finale met Lasse Walker , Oswald Smith en Liam Whaley en mag zich na vier jaar nog steeds de titelverdediger noemen. Destijds zorgden de vier heren voor een spectaculaire finale . Op Zandvoort werd er met 9 meter kites in 50 knopen gevaren en waren perfecte landingen in pompende Noordzee omstandigheden ware hoogstandjes. Tegen alle verwachtingen in werd Ross-Dilion Player, na zijn verlies in de eerste ronde, de tweede niet-Nederlandse winnaar van Red Bull Megaloop, na Joshua Emmanuel in 2017.

2 min Red Bull Megaloop 2019

Na twee coronajaren in 2020 en 2021, heeft in 2022 de perfecte storm zich niet voorgedaan. Red Bull Megaloop gaat alleen door bij de meest extreme omstandigheden , daar draait alles om. Alleen dan wordt de go gegeven.

Sportsdirector Bram van Vught maakt deze call en legt uit: “Ook op andere events de afgelopen jaren hebben we gezien dat de omstandigheden steeds extremer worden. Een aantal events heeft meer dan 40 - 50 knopen gehad. Dat zijn de condities die wij ook zoeken voor Red Bull Megaloop. Daarnaast wordt de wedstrijd altijd in één dag gehouden, soms zelfs maar in vier uur tijd. We wachten dus echt op die paar uur ruige condities.”

Naar de winst met 1 Megaloop

In 2019 zag het publiek megaloops gecombineerd met late backrolls, boogie-loops en one-footers . Zo liet Nick Jacobsen een megaloop board-off zien en ook de double backroll gooide hoge ogen, maar was deze net buiten de tijd van de heat.

Inmiddels zijn deze tricks bijna standaard geworden in Red Bull King of the Air maar tijdens Red Bull Megaloop is dit nog een listige trick. Wat is het verschil? Hierin speelt het format, samen met de condities, een grote rol. In tegenstelling tot Red Bull King of The Air, kunnen riders tijdens Red Bull Megaloop hun heat met slechts met één trick winnen.

Bram legt uit: “Red Bull Megaloop hanteert een totaal ander format dan andere wedstrijden. Je kunt met één sprong je heat winnen, het gaat hierbij echt om kwaliteit boven kwantiteit en elkaar de ruimte geven die nodig is in dit soort omstandigheden. Dat maakt alle heats ontzettend spannend. Zelden in een competitie worden heats zo vaak gewonnen in de laatste seconden of letterlijk als de buzzer klinkt.”

Lasse Walker tijdens Red Bull Megaloop in Zandvoort © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Dubbel of niet?

In aanleiding naar de vijfde editie vertelde founding father en sports advisor van het event Ruben Lenten al dat Big Air kitesurfen in een rap tempo naar een hoger niveau wordt getild. Hoe anders zal Red Bull Megaloop eruitzien in 2023? “We hebben een enorme ontwikkeling in trucs gezien zoals S-loops, double megaloops en korte lijnloops.”

Ruben Lenten © Jarno Schurgers / Red Bull Content Pool

Giel Vlugt plaatste de eerste video’s in februari 2022 van deze tricks, maar inmiddels is er een hele nieuwe generatie opgestaan die hard aan de weg timmert, getuige ook het rookie podium bij Red Bull King of the Air 2022 . Deze ontwikkeling zal ook leiden tot het uitvoeren van nieuwe tricks tijdens Red Bull Megaloop.

Een andere wedstrijd?

Dat we bovenstaande tricks gaan zien is dus een gegeven, maar de vraag is hoe deze nieuwe tricks de score beïnvloeden. Leidend bij Red Bull Megaloop blijft de hoogte en extremiteit van een sprong. “Het gaat niet om de meest technische trick, zoals een S-loop bijvoorbeeld, maar om hoogte en extremiteit van de sprong. Zo kun je een double megaloop doen, maar als deze niet hoog en extreem genoeg is, kan een enkele megaloop nog steeds hoger scoren. We geven zo ook riders de vrijheid om zelf in te vullen wat extreem is” licht Ruben toe. Zo passen de nieuwe tricks nog steeds binnen de huidige jury criteria.

“Het wordt vooral interessant om te zien hoe riders de wedstrijd gaan aanpakken. In plaats van overall performance, kan de heat gewonnen worden met één meest extreme trick. Gaan we bijvoorbeeld kitechanges zien tijdens heats, van lange lijnen naar korte lijnen, S-loop board-offs, of de eerste triple loop zien?”

Kortom, het wachten is op de juiste omstandigheden. Combineer dat met een menigte van duizenden langs het strand, en we hebben het over de perfecte storm.