Melissa rijdt de Boardercross, Slopestyle, Big Air, Half pipe en freestyle. In de zomer ruilt ze haar snowboard om voor haar wakeboard, waarmee ze ook vier jaar achter elkaar de titel Nederlands Kampioen behaalde buiten haar internationale wedstrijden.

Melissa Peperkamp startte in 2017 haar carrière en heeft sindsdien dus al heel veel titels binnengehaald. De Utrechtse is veel belovend: maar wie is Melissa en hoe begon haar snowboard carrière? We spraken Melissa over het komende snowboardseizoen en haar doelen voor de komende tijd.

Hoe begon je snowboardpassie bij jou?

“Toen ik zes jaar was ging ik met mijn ouders op skivakantie. Ik stond toen nog op die ski’s en ik vond het heel vervelend dat mijn vader mij de hele tijd inhaalde. Ik vroeg toen of ik mocht snowboarden, omdat ik lekker wilde racen. Drie dagen later haalde ik mijn vader al in!”

Wat was je beste wedstrijd?

“Deze vraag is lastig. De Jeugd Olympische Spelen was wel heel ziek, alleen ging ik op m’n bek. Ik werd alsnog tweede maar ik kan nog niet zeggen dat ik er trots op ben. Mammoth Mountain was voor mij wel mijn beste wedstrijd, omdat dat mijn eerste Worldcup was en ik zesde werd. Ik was 14 toen ik werd gescout, en 15 toen ik zesde werd op de Worldcup.”

Wat zijn je sterke en zwakke punten?

“Bij de wedstrijden sta ik er al-tijd. Ik haal het uiterste wat ik kan, en dat lukt ook meestal wel. Ik heb vorig jaar maar twee wedstrijden gehad waar het niet lukte. Ik baal dan wel als ik op mijn muil ga of een foutje maak in mijn trick, en dan moet je me wel even met rust laten. Bij de Olympische Spelen had ik mijn plek ook vergooid. Maar een slechte eigenschap vind ik eigenlijk moeilijk. Ik kan wel snel gefrustreerd raken als iets niet meteen lukt, maar ik zie dat eigenlijk ook als iets positiefs omdat ik dan uit frustratie andere tricks ga doen die dan beter lukken. Dat werkt goed op mijn focus!”

Melissa Peperkamp rockt een rail tijdens Rock a Rail 2019 © Remko de Waal / Red Bull Content Pool

Melissa werd vorig jaar ook eerste bij Rock a Rail op de Grote Markt in Den Haag. “Ik mocht eerst niet meedoen omdat ik rustig aan moest doen van mijn coach. Tot ik mijn bindingen aan heb ben ik voorzichtig, daarna niet meer! Ik geloofde ook eerst niet dat ik eerste was geworden als 15-jarige tussen de pro’s.”

Wat doe je in je leven naast je topsport?

“Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag ga ik trainen. Tussendoor ga ik naar school. Het is niet super goed te combineren maar we doen het toch! Ik krijg ook vrijstelling dus dat is wel fijn. Ook doe ik aan wakeboarden in de zomer en rijd ik vaak paard met mijn moeder thuis in Zelhem.”

Wat is je favoriete wintersportgebied?

“Ook weer een lastige vraag. Voor trainingen ga ik het liefste naar Nieuw Zeeland en Laax in Zwitserland, omdat de parken daar het beste zijn. Met vrienden en familie ga ik het liefste lekker naar Zillertal in Oostenrijk!”

Liever Regular of Goofy?