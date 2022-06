Memphis Depay: Dat was denk ik het EK 2000. Dat toernooi heb ik thuis gekeken met mijn moeder. Oranje had toen mannen als Patrick Kluivert, Edgar Davids, Phillip Cocu, Marc Overmars en Edwin van der Sar. Kluivert was in die tijd een beetje mijn voorbeeld. Hij was dat toernooi de spits die alles scoorde. Vroeger noemden mensen me ook altijd de jonge Kluivert. Ik maakte ook veel goals, speelde in de aanval en mensen vonden me een beetje op hem lijken. Ook door het kapsel dat ik als kind had. Ik had vroeger ook een Barcelona-shirtje met nummer 9 en zijn naam achterop.