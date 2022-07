Is het aannemelijk dat een droom uitkomt als je die al je hele leven koestert?

voetbalde op zijn 6de op het kerkplein en zei toen al trots: ‘Ik word profvoetballer.’ Terwijl sommige mensen op hun 20ste nog geen idee hebben wat voor carrière ze willen, leken Max en Memphis al jong vastbesloten om topsporters te worden. ‘Ik geloof in God’, zegt Memphis.

Is het arrogant om te zeggen dat je de beste van de wereld wilt zijn?