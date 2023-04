7 misvattingen over hardlopen die iedereen moet weten

01 Zweten buiten in de kou maakt je ziek

We herinneren ons waarschijnlijk nog wel dat onze ouders ons dit vertelden. Maar hoezeer dit idee ook in ons is ingeprent, het is niet helemaal waar. Verkoudheden worden meestal veroorzaakt door virussen en kunnen niet alleen door koude temperaturen worden getriggerd. Natuurlijk kan de kou ons immuunsysteem verzwakken en kwetsbaarder maken, maar juist daarom zou je regelmatig moeten hardlopen. Langdurige lichaamsbeweging versterkt namelijk ons immuunsysteem, zelfs als je ervan gaat zweten. Dus kom op, ga ervoor en laat je niet tegenhouden!

Does strength training really make you slow? © Moataz Ibrahim/Red Bull Content Pool

02 Krachttraining maakt je langzamer

Voor de fanatieke hardlopers onder ons: wees gerust! Het idee dat alleen bodybuilders met grote spieren snel kunnen rennen, klopt absoluut niet. Krachttraining vormt de basis voor succesvol en effectief hardlopen. Functionele training, waarbij bewegingsreeksen en spiergroepen worden getraind in plaats van individuele spieren, is ideaal. Een sterk bovenlichaam zorgt voor stabiliteit, terwijl krachtige buik- en rugspieren overmatige belasting van de wervelkolom voorkomen. Bovendien kan gerichte krachttraining natuurlijk ook de kracht en explosiviteit verbeteren. Dus laat je niet tegenhouden door misvattingen, maar bouw aan een sterker lichaam en behaal nieuwe prestaties tijdens het hardlopen!

03 Vetverbranding vindt pas plaats na 30 minuten

Tijdens het hardlopen begint het lichaam direct vet te verbranden, vanaf de allereerste stap die je zet. In het begin gebeurt dit natuurlijk in beperkte mate, maar naarmate je langer rent, verbrandt het lichaam steeds meer energie. Hierdoor wordt vetverlies effectiever naarmate je langer rent. Als je zoveel mogelijk vet wilt verliezen, zou je zo lang mogelijk op een rustig tempo moeten hardlopen. Intervaltraining, waarbij je afwisselt tussen een hoog en laag tempo, werkt beter. Over het algemeen is het echter altijd de moeite waard om te blijven rennen, ongeacht hoelang je onderweg bent of hoe intensief je rent. Verleg je eigen grenzen met elke stap die je zet!

Stretching before running: important or not? © Romina Amato for Wings for Life World Run

04 Stretchen voorafgaand is belangrijk

Wees verstandig; doe het liever niet. Statische rekoefeningen voor het hardlopen belemmeren je prestaties en verhogen zelfs het risico op blessures, omdat uitgerekte spieren minder kracht hebben en minder maximale kracht kunnen leveren. Dynamische rekoefeningen, zoals benen zwaaien of lunges, zijn de juiste manier om je lichaam voor te bereiden op de komende training. Neem de tijd om dit soort rekoefeningen te doen voor je hardloopsessies en je zult er de voordelen van ervaren.

05 Hardlopen is slecht voor je rug

Hardlopen is een bewezen remedie voor rugproblemen. Sporten in het algemeen, en hardlopen in het bijzonder, legt een solide basis voor gezonde tussenwervelschijven. Dus laat die 'te veel belasting op de onderrug' misvatting achter je en ontdek de kracht van hardlopen om je rug sterker en gezonder te maken!

De ritmische beweging die je lichaam maakt tijdens het hardlopen, zorgt voor de perfecte balans tussen druk op de tussenwervelschijven, waardoor ze van essentiële voedingsstoffen en vocht worden voorzien. Daarnaast versterkt het de rugspieren en heeft het als extra voordeel dat je calorieën verbrandt. Een lager lichaamsgewicht vermindert de belasting op de rug. Natuurlijk is het wel belangrijk om de juiste hardloopschoenen te dragen, zodat je optimaal kunt genieten van al deze voordelen!

Does sweating really mean you're fit enough? © Mine Kasapoglu for Wings for Life World Run

06 Weinig zweten betekent niet dat je niet fit bent

Wat velen niet weten, is dat je daadwerkelijk je zweetklieren kunt trainen. Mensen die regelmatig duurtraining doen, kunnen hun zweetklieren trainen. Ze zweten efficiënter omdat hun lichaam de optimale hoeveelheid zweet vrijgeeft. Hoe fitter je bent, des te sneller je begint te zweten. Hoe beter je uithoudingsvermogen, des te eerder de zweetproductie op gang komt. Hoewel de hoeveelheid zweet genetisch bepaald is, kunnen we met zekerheid zeggen dat meer inspanning meer warmte betekent, en dus ook meer zweet. Laat zweet je niet tegenhouden, maar zie het als een teken van vooruitgang op weg naar je doelen!

Is running on asphalt better? © Ash Narod for Wings for Life World Run

07 Lopen op asfalt beschadigt je gewrichten

Hardlopen schaadt meestal niet de gewrichten, maar regelmatige lichaamsbeweging versterkt ze juist. Bovendien bieden moderne hardloopschoenen nu zoveel demping dat hardlopen op asfalt niet meer belastend is voor de gewrichten, dan hardlopen door een bos bijvoorbeeld. Sterker nog: zachte en ongelijke ondergronden kunnen voor sommige mensen juist meer problemen veroorzaken dan een harde ondergrond, omdat je minder stabiel bent en gemakkelijker een enkel kunt verzwikken. Sommige hardlopers zweren bij asfalt omdat ze daar beter van kunnen afzetten dan op paden of gras. Zoals op zoveel gebieden geldt ook hier: variatie is de sleutel tot succes!

Sluit je aan bij duizenden mensen over de hele wereld op 7 mei, precies op hetzelfde moment, voor de 10e jubileumeditie van de Wings For Life World Run. Samen rennen we voor degenen die dat niet kunnen. Meld je hier aan.