Games zijn bedoeld om leuk te zijn, maar moeten ook een bepaalde uitdaging met zich meebrengen. Er zijn alleen bepaalde games die veel meer dan een uitdaging met zich meedragen. Dit zijn de moeilijkste games op aarde. Sommige ontwikkelaars vinden het leuk om het bloed onder je nagels vandaan te halen en expres de games erg moeilijk te maken. In dit stuk kijken we naar vijf games die erom bekend staan dat ze het uiterste van je kunnen vergen, en vaak eindigen in frustratie.

FromSoftware-spellen: Sekiro en Dark Souls

Sekiro © FromSoftware/Activision

Oké, het is misschien een beetje valsspelen, maar laten we eerlijk zijn: denk je aan moeilijke games in de 21e eeuw , dan denk je al gauw aan FromSoftware. De Japanse ontwikkelaar is onder andere verantwoordelijk voor het legendarische Dark Souls, maar ook voor Sekiro. Dit zijn twee titels die erom bekendstaan dat de moeilijkheidsgraad flink is opgekrikt.

De games dwingen de speler om methodisch te werk te gaan. Na elke bocht kan een vijand je opwachten, en die heeft er weinig moeite mee om je een kopje kleiner te maken. Het draait in deze games voornamelijk om patronen herkennen en die patronen af te straffen. Lukt dat, dan zijn de games zeker niet onmogelijk. Heb je daar echter moeite mee, dan zijn ze ontzettend frustrerend.

Nioh 2

Nioh 2 © Team Ninja

Team Ninja heeft net zoals FromSoftware de reputatie gekregen dat het moeilijke titels maakt. Eén game die deze titel meer dan verdient is Nioh 2. Het spel is in 2020 uitgekomen en heeft sindsdien bij veel spelers wereldwijd voor grote frustratie gezorgd .

Het internet staat vol met geklaag over dat het spel te moeilijk is, en het is ook te snappen waarom dat zo is. Veel vijanden doen ontzettend veel schade en overweldigen de speler met gemak. Ook de eindbazen zijn vaak een probleem, waardoor Nioh 2 vaak op het randje van de afgrond speelt. Er zijn ongetwijfeld veel gamers afgehaakt, maar diegene die doorzetten krijgen een geweldige ervaring die vergelijkbaar is met Dark Souls .

Ninja Gaiden

Ninja Gaiden 3 © Koei Tecmo

Een andere game van Team Ninja is Ninja Gaiden. Deze game is gebaseerd op de games die vroeger uitkwamen voor de NES en ook al zo’n hoge moeilijkheidsgraad hadden. Team Ninja heeft deze moeilijkheidsgraad meegenomen naar de originele Xbox, waarop deze game uitkwam. Deze 3D-versie van het originele spel kent een h oge snelheid waarbij precisie een absolute must is . Volgens kenners zijn de eindbazen in dit spel moeilijker dan in Dark Souls.

Een grappige anekdote over Ninja Gaiden komt van Tomonobu Itagaki, de ontwikkelaar van de game. Toen de game werd gemaakt was het makkelijker, maar ook al een behoorlijke uitdaging. Testers begonnen te klagen over hoe moeilijk de game was, en als reactie daarop maakte Itagaki de game alleen nog maar moeilijker .

Contra

Contra © Nintendo

Contra stamt nog uit het tijdperk van arcade shooters. De spellen zouden in een speelhal gezet worden, en voor die machines was het, het doel om het kleingeld van spelers zo handig mogelijk af te troggelen. Vaak lukte dit door de speler een beperkt aantal levens te geven en de game opzettelijk moeilijk te maken. Contra is hier heer en meester in.

De versie voor de NES had weinig aanpassingen in vergelijking met de arcade-versie, waardoor de moeilijkheidsgraad aanwezig bleef. Ook het systeem waar spelers maar drie levens kregen kwam in de NES-versie mee. Wel hadden spelers nu toegang tot de inmiddels legendarische Konami Code, maar zelfs deze code maakt de game niet makkelijker .

Ghosts ’n Goblins

Ghosts 'n Goblins © Capcom

Ghost ’n Goblins is ook weer zo’n pareltje uit het verleden, en ook weer zo’n spel met een absurde moeilijkheidsgraad. Gedurende het spel word je van alle kanten en uit de meest onmogelijke hoeken aangevallen , en je hoeft slechts twee keer geraakt te worden voor je weer vanaf het begin moet gaan spelen. Bovendien zit er een timer op hoelang je in leven kan blijven. Dit is meestal zo’n drie minuten per leven. Geen tijd meer? Dan verlies je meteen dat leven. De timer wordt dan wel gereset aan het begin van elk nieuw level, maar het blijft ontzettend lastig.

Bovendien vereist de laatste baas van het spel een speciaal wapen en als je dat wapen toevallig niet hebt opgepakt dan mag je weer terug om ernaar te zoeken. En heb je dan eindelijk, eindelijk de baas verslagen? Dan krijg je te horen dat je het spel nogmaals moet uitspelen op een nog moeilijkere moeilijkheidsgraad , omdat de eerste keer een ‘val was gemaakt door Satan’.

Makkelijk is anders.