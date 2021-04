De nieuwste game in de Monster Hunter series is er dan eindelijk: Monster Hunter Rise op de Nintendo Switch. Deze editie brengt weer heel wat nieuwe monsters en andere spelelementen met zich mee. Aangezien veel speler geïntimideerd raken van de complexiteit van de game, geven wij je hier wat tips om je verblijf in Kamura Village zo prettig mogelijk te maken.

Zoek een wapen en blijf erbij

Monster Hunter Rise © Capcom/Nintendo

Monster Hunter Rise heeft een enorm assortiment aan verschillende wapens die je kan gebruiken om op de lokale fauna in te hakken. Eén van de lastigste keuzes is het kiezen van een wapen en speelstijl. Hieronder zetten wij een aantal sterke wapens neer om mee te starten.

Sword en shield

De vertrouwde combinatie van een zwaard en een schild wordt gezien als hét starter wapen voor nieuwe Monster Hunter-spelers. Je blijft licht op je voeten, kunt veel schade doen en bent ook defensief sterk.

Light Gunbow

De Light Gunbow is een wapen om op lange afstand schade aan te richten. Ook kun je de Light Gunbow gebruiken om een monster op afstand te vergiftigen (status effect). Dit is het perfecte wapen om je vrienden mee te ondersteunen.

Longsword

Als je groter geschut zoekt is de Longsword een prima optie. Dit wapen doet immense schade, maar het heeft ook een aantal defensieve opties zoals een ontwijken en counteraanval. Dit wapen is de het perfecte leermiddel voor de grotere en vaak moeilijkere wapens in het spel, zoals de Switch Axe en de Greatsword.

Experimenteer met verschillende wapens en kies wat jij fijn vindt, want het is makkelijk om van wapen te wisselen als deze je niet bevalt. Zolang je maar een wapen vindt waar je je goed bij voelt en daarbij blijft . Constant van wapen wisselen is ook niet handig!

Gebruik je Switch Skills

Monster Hunter Rise introduceert Switch Skills. Dit zijn speciale aanvallen of manoeuvres die bij elk wapen verschillen. Deze skills zijn impactvol, en kunnen net de doorslaggevende factor zijn in een missie. Je kan van Switch Skill wisselen bij de Item Box in Kamura Village of bij een kamp. Neem altijd de juiste skill mee voor de missie, je kan er namelijk maar een paar tegelijkertijd meenemen!

Bereid je goed voor op een missie

Een goede voorbereiding is het halve werk, ook in Monster Hunter Rise. Neem genoeg potions mee, zorg ervoor dat je iets hebt tegen status effects zoals vergiftiging en neem altijd genoeg vlees mee om te bereiden. Dit zorgt ervoor dat je geen uitdaging uit de weg hoeft!

Verken je omgeving

Monster Hunter Rise Village © Capcom

Mocht je de vorige tip zijn vergeten terwijl je op locatie bent, geeft niet. De omgevingen in Monster Hunter Rise zitten namelijk vol met prulletjes en planten om je weer helemaal te genezen. Kijk dus goed rond als je op jacht bent, want misschien vind je wel wat herbs om een potion mee te maken, of net die ene plant om een bom mee te maken.

Zeker met de nieuwe Wirebug is rondbewegen door de map een heel stuk makkelijker geworden, dus maak er gebruik van! Als je bij een latere missie terugkeert naar hetzelfde gebied zijn alle planten en dergelijke op dezelfde plek te vinden. Zelfs binnen de missie kunnen deze respawnen. Daarnaast kun je ook terecht bij subkampen, waar je even kan uitrusten.

Ken je monsters

Monster Hunter staat bekend om zijn fenomenaal ontworpen monsters, en Rise zet die trend door. Iets waar je op moet letten is dat bijna elk monster een aantal zwakke plekken heeft. Op deze plek doe je meer schade en kun je zelfs bepaalde delen van het monster stukmaken. De ongeschreven grondwet in Monster Hunter games is dan ook als volgt: “Heeft het een staart? Dan moet die er af."

Niet alleen scheelt het dat het monster dan niet meer met zijn staart kan slaan, maar als je uiteindelijk gaat looten krijg je vaak extra zeldzame materialen als beloning . Ook is het handig om een globaal idee te krijgen wat elk monster doet. Kijk goed naar de grote aanvallen van monsters, zoals het spuwen van vuur of het schieten van stenen. Dit geeft je een idee waar je op moet letten, en waar je dus niet door geraakt moet worden!

Wacht je openingen af

De monsters in Monster Hunter zijn vaak erg groot, en dus ook erg sterk. Waar jij soms honderd aanvallen moet uitvoeren om een monster te verslaan, zijn een paar fikse klappen met een staart of een klauw is al genoeg om de gemiddelde hunter terug naar zijn kamp te sturen. De meeste monsters hebben duidelijke openingen wanneer je ze kan aanvallen, wacht deze ook geduldig af! Er blindelings in rennen is zelden een goed idee.

Upgrade je uitrusting regelmatig

Het hebben van verschillende uitrustingen is de de beste manier om je personage te verbeteren . Hiervoor heb je vaak specifieke onderdelen nodig, misschien zelfs van een bepaald monster. Als je deze niet in één keer haalt, is het misschien handig om een aantal keer op dat monster te jagen zodat je deze materialen wel kan verzamelen. Een betere uitrusting levert vaak ook een betere prestatie. Sterker zwaard, sterkere klap, je snapt het wel.

Gebruik je speeltjes

Monster Hunter Rise © Capcom

Monster Hunter Rise introduceert de Wirebug, een nieuwe veelzijdige tool die je voor alles en nog wat kan gebruiken. Doe dat ook. Je kunt niet alleen rondslingeren, maar ook speciale aanvallen uitvoeren en zelfs monsters berijden . Probeer het in je speelstijl te verwerken.

Vergeet niet dat je per missie ook nog twee buddies mee kan nemen . De hondachtige Palamute helpt je met verkennen zonder stamina te gebruiken en de katachtige Palico is ondersteunt je door vallen te plaatsen.

Probeer eerst op je eigen benen te staan