01 De wondergoal van Shaqiri

Lange tijd keek Zwitserland in de achtste finale van het EK van 2016 tegen een minimale achterstand aan tegen Polen. De Zwitsers hadden een moment van magie nodig en dan zijn alle ogen vaak gericht op Xherdan Shaqiri. Acht minuten voor het einde zorgde de huidige speler van Liverpool er met een betoverende omhaal voor dat er zou gaan worden verlengd. Uiteindelijk zou Polen er na strafschoppen alsnog vandoor gaan met het ticket voor de kwartfinale.

02 De lob van Karel Poborský

Tijdens het EK van 1996 haalde Karel Poborský iets in zijn hoofd, wat je normaal alleen op een training zou proberen. In de kwartfinale tegen Portugal maakte hij het enige doelpunt door de bal vanaf de rand van het strafschopgebied hoog over de uitkomende doelman te lobben. Schitterend!

03 De omhaal van Ibracadabra

In een lijst met fraaie doelpunten weet Zlatan Ibrahimovic zich er altijd wel tussen te wurmen. In de groepsfase van het EK van 2012 in Polen en Oekraïne nam Zweden het op tegen Frankrijk. Na een hoge voorzet van de rechterkant wist de spits vanaf de rand van het zestienmetergebied te scoren met een omhaal. Kijk en geniet van dit kunststukje van Ibracadabra!

04 Super Mario

Mario Balotelli was tijdens het EK van 2012 in Polen en Oekraïne in bloedvorm. Vooral in de halve finale liet de Italiaan tegen Duitsland zien wat hij in zijn mars heeft. Nadat hij ook al de openingstreffer had gemaakt, ontsnapte hij aan zijn bewaking om vervolgens de bal snoeihard in de bovenhoek te knallen. Zijn manier van juichen blijft legendarisch. Hij trok zijn shirt uit en bleef als een standbeeld staan. In de finale bleek Spanje uiteindelijk veel te sterk voor Super Mario en co.

05 Paul Gascoigne op Wembley

Op het EK van 1996 in Engeland stond het thuisland tegenover de eeuwige rivaal uit Schotland. Op een volgepakt Wembley was het tovenaar Paul Gascoigne die de show stal. Hij wipte de bal over Colin Hendry heen om het vervolgens in een keer uit de volley binnen te knallen.

06 Het hakje van Ronaldo

Cristiano Ronaldo voert samen met Michel Platini de topscorerslijst aan van de Europese eindtoernooien. Beide spelers hebben negen EK-doelpunten achter hun naam staan. Tijdens het EK van 2021 ligt er voor de ster van Juventus een unieke mogelijkheid om die titel alleen in handen te krijgen. In deze lijst kan Ronaldo natuurlijk niet ontbreken. Tijdens het EK van 2016 scoorde hij tegen Hongarije op schitterende wijze met zijn hak. Portugal zou dat jaar ook de cup veroveren.

07 Maniche doet Oranje pijn

Op het EK 2004 in Portugal rommelde het aan alle kanten bij Oranje. Het was het toernooi van de onhandige wissel van Dick Advocaat tegen Tsjechië, waarbij hij de excellerende Arjen Robben verving door Paul Bosvelt. Die wissel zorgde ervoor dat Oranje die wedstrijd verloor, maar met hangen en wurgen wisten we uiteindelijk toch de knock-out-fase te bereiken. In de halve finale stond Oranje oog in oog met Portugal. Na een treffer van de piepjonge Cristiano Ronaldo kwam Oranje uiteindelijk dit schitterende doelpunt van Maniche niet meer te boven. In de finale zou Griekenland uiteindelijk verrassend winnen van de Portugezen.

08 De knal van Wesley Sneijder

Tijdens het EK van 2008 was Nederland ingedeeld in de poule des doods met Frankrijk, Italië en Roemenië. Nadat wereldkampioen Italië in de eerste speelronde al van de mat was gespeeld, volgde de wedstrijd tegen de vicewereldkampioen. Het Oranje van bondscoach Marco van Basten tikte Les Bleus vervolgens ook van de mat. De laatste treffer van Wesley Sneijder was de mooiste. Hij draaide schitterend weg om vervolgens via de onderkant van de lat schitterend raak te trappen.

09 De ultieme golden goal

In 2000 stonden Frankrijk en Italië tegenover elkaar in de finale van het EK. Na een Italiaans doelpunt van Marco Delvecchio was het uiteindelijk Sylvain Wiltord die diep in blessuretijd ervoor zorgde dat er nog een verlenging zou komen. Destijds werd er nog een systeem gehanteerd genaamd Golden Goal. Degene die het eerste doelpunt in de verlenging zou maken, zou er met de cup vandoor gaan. David Trezeguet kreeg de winnende bal uiteindelijk op zijn schoen en schoot hem fenomenaal binnen voor de Fransen.

10 De volley van San Marco

Misschien wel de mooiste goal van allemaal. Het doelpunt dat Nederland de enige internationale prijs ooit opleverde. Op het EK van 1988 was het Marco van Basten die met een schitterende volley tegen Sovjet-Unie een 2-0 eindstand op het scorebord knalde. Na een voorzet van Arnold Mühren schoot de ster van AC Milan Oranje naar de EK-winst.