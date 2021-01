WK Supercross

Het eerste kampioenschap van 2021 begint al op 16 januari in Houston, Texas: het WK Supercross. Supercross is de stadionvariant van het motorcross zoals we dat van de MXGP kennen. Lekker Amerikaans: groot, spectaculair en met vuurwerk, maar dan niet buiten, maar in een voetbal- of honkbalstadion!

Afgelopen seizoen werd de tweede helft, die na de coronabreak, afgewerkt in Salt Lake City: zeven races in drie weken in hetzelfde stadion en steeds weer op een aangepaste baan. Ook in 2021 zal het anders dan anders zijn en zijn er in de meeste stadions drie wedstrijden. Op 1 mei wordt het kampioenschap beslist met de finale in, opnieuw, Salt Lake City.

Check hoe het supercrosskampioenschap in 2020 werd beslist:

Helaas zijn er geen Nederlandse supercrossrijders die meedoen om de titel, maar wel grote namen als regerend kampioen Eli Tomac, Ken Roczen, Marvin Musquin , Zach Osborne en Cooper Webb . In 250cc-klasse kan er reikhalzend worden uitgekeken naar de prestaties van Jett Lawrence .

Kalender WK Supercross 2021:

Ronde Datum Locatie Ronde 1 Zaterdag 16 januari Houston, TX Ronde 2 Dinsdag 19 januari Houston, TX Ronde 3 Zaterdag 23 januari Houston, TX Ronde 4 Zaterdag 30 januari Indianapolis, IN Ronde 5 Dinsdag 2 febuari Indianapolis, IN Ronde 6 Zaterdag 6 februari Indianapolis, IN Ronde 7 Zaterdag 13 februari Orlando, FL Ronde 8 Zaterdag 20 februari Orlando, FL Ronde 9 Zaterdag 6 maart Daytona Beach, FL Ronde 10 Zaterdag 13 maart Arlington, TX (W) Ronde 11 Dinsdag 16 maart Arlington, TX (W) Ronde 12 Zaterdag 20 maart Arlington, TX (W) Ronde 13 Zaterdag 10 april Atlanta, GA Ronde 14 Dinsdag 13 april Atlanta, GA Ronde 15 Zaterdag 17 april Atlanta, GA Ronde 16 Zaterdag 24 april Salt Lake City, UT Ronde 17 Zaterdag 1 mei Salt Lake City, UT

Dutch Masters of Motocross

Nog voordat de MXGP van start gaat zal ook de Dutch Masters of Motocross beginnen. Een uitstekende voorbereiding dus voor het WK en ook tijdens het seizoen kunnen de crosstoppers hun conditie op peil houden. Dit jaar zullen die weer in grote getalen afreizen naar de races in Nederland, zeker aangezien ook voor de DMoMX Oss op de kalender staat, waar later ook in het WK wordt gereden.

Kalender Dutch Masters of Motocross 2021:

Ronde Datum Locatie Ronde 1 Zondag 21 maart Harfsen Ronde 2 Zondag 28 maart Oss Ronde 3 Zaterdag 17 maart Oldebroek Ronde 4 Zondag 2 mei Arnhem Ronde 5 Zaterdag 5 juni Rhenen

WK Motorcross

Uiteraard weer het belangrijkste kampioenschap voor motorcrossers: de MXGP. Dit jaar met weer veel Nederlandse inbreng. Jeffrey Herlings is weer helemaal fit en kan op jacht naar zijn vijfde titel. Naast Herlings rijden Glenn Coldenhoff (Yamaha) en Brian Bogers (GasGas) ook weer mee in de hoogste klasse.

Jeffrey Herlings is on fire tijdens de Motocross World Championship © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Ook in de opstapklasse MX2 is Nederland weer goed vertegenwoordigd met, net als afgelopen seizoen, Roan van de Moosdijk en Bas Vaessen. De pas 16-jarige Kay de Wolf debuteert in het WK. De Husqvarna-rijder geldt als één van de grootste crosstalenten van dit moment.

Op 23 mei staat de enige ronde in Nederland op de kalender. Voor het eerst sinds 1998 wordt er weer een GP verreden op De Witte Ruysheuvel.

Kalender MXGP:

Ronde Datum MXGP Locatie Ronde 1 Zondag 3 april MXGP van Oman Barka, Oman Ronde 2 Zondag 25 april MXGP van Italië n.n.b., Italië Ronde 3 Zondag 16 mei MXGP van Portugal Agueda, Portugal Ronde 4 Zondag 23 mei MXGP van Nederland Oss, Nederland Ronde 5 Zondag 30 mei MXGP van Duitsland Teutschental, Duitsland Ronde 6 Zondag 13 juni MXGP van Rusland Orlyonok, Rusland Ronde 7 Zondag 20 juni MXGP van Letland Kegums, Letland Ronde 8 Zondag 4 juli MXGP van Indonesië Jakarta, Indonesië Ronde 9 Zondag 11 juli MXGP van Azië Semarang, Indonesië Ronde 10 Zondag 25 juli MXGP van Tsjechië Loket, Tjechië Ronde 11 Zondag 1 augustus MXGP van België Lommel, België Ronde 12 Zondag 8 augustus MXGP van Zweden Uddevalla, Zweden Ronde 13 Zondag 22 augustus MXGP van Finland Litti-KymiRing, Finland Ronde 14 Zondag 29 augustus MXGP van Igora Drive Igora Drive, Rusland Ronde 15 Zondag 12 september MXGP van Turkije Afyonkarahisar, Turkije Ronde 16 Zondag 19 september MXGP van China n.n.b., China Ronde 17 Zondag 10 oktober MXGP van Frankrijk St. Jean d'Angely, Frankrijk Ronde 18 Zondag 17 oktober MXGP van Spanje Arroyomolinos, Spanje Ronde 19 Zondag 31 oktober n.n.b. n.n.b. Ronde 20 Zondag 14 november MXGP van Patagonië Argentinië Neuquen, Argentinë

Motocross of Nations

In 2020 werd het grootste motorcross-evenement van het jaar afgelast, maar net als die grote variant zal ook de Olympische Spelen van de motorcross terugkeren in 2021. Nederland won in 2019 in Assen en is dus nog altijd de regerend kampioen.

Zo won Nederland voor het eerst de Motocross of Nations

Motocross of Nations has arrived

Als het de titel met succes wil verdedigen zal het team sterk aan de start moeten verschijnen op 26 september in het Italiaanse Imola. Op het terrein waar in 2020 nog een Formule 1-wedstrijd werd verreden, wordt een crossbaan aangelegd. Hetzelfde recept dus als in Assen, hopelijk ook hetzelfde resultaat!

Dit jaar is er echter één heel groot verschil: voor het eerst wordt de Motocross of Nations verreden midden in het seizoen en zal deze waarschijnlijk ook meetellen voor het kampioenschap. Dubbel spektakel dus!

Bonusmateriaal: Amerikaanse Nationals en seizoensafsluiters

In Amerika wordt er na het supercross-seizoen ook nog buitengespeeld. Dit is helaas geen WK maar wel een groot kampioenschap waarin voor een groot deel weer dezelfde crossers als in de stadioncross deelnemen.

Nadat de kruitdampen zijn opgetrokken zijn er vaak nog afsluitende evenementen zoals Red Bull Straight Rhythm en de supercrossrace om 1 miljoen in Las Vegas. Hier staan echter nog geen data voor gepland, maar hopelijk keren ze in 2021 terug, want we hebben ze in 2020 gemist!