1. IJzersterk duo bij Red Bull KTM

MotoGP zorgt altijd voor verrassingen. Zelfs in een verstoord jaar als 2020. Joan Mir op Suzuki wist wereldkampioen te worden, maar ook pakte Red Bull KTM haar eerste overwinning. En dat is haast even knap als de titel van Mir. De reden: KTM mengt zich pas vier seizoenen in de MotoGP . KTM’s eindbaas Stefan Pierer beloofde bij de entree in 2017 al dat ze binnen vijf jaar een Grand Prix zouden winnen en dat is dus gelukt. Het werden er in 2020 zelfs drie!

Brad Binder had op het circuit van Brno de eer om de allereerste zege voor het merk te pakken. Zijn succes werd opgevolgd door Miguel Oliveira . De Portugees maakte KTM extreem trots door in Oostenrijk te winnen, het land waar de motorfabrikant is gevestigd. Ook de laatste Grand Prix van het jaar werd een prooi voor Oliveira. Wederom een speciaal feestje, want Oliveira’s dominante optreden gebeurde op Portimão, in zijn eigen Portugal. Uiteraard is de tweevoudig winnaar beloond voor zijn prestaties, want deze winter maakte hij de stap van het satellietteam (Tech 3) naar het fabrieksteam van KTM. Hierdoor beschikt Red Bull KTM nu over een superduo. Naast Oliveira zit daar dus Brad Binder. De twee coureurs kennen elkaar maar al te goed, want zij zaten al verschillende seizoenen in hetzelfde team. Vaak ging dat gepaard met veelbelovend succes!

Miguel Oliveira © Red Bull Content Pool

2. Return of the king

Wanneer maakt Marc Marquez zijn langverwachte comeback? Helaas zal dat nog niet op Qatar zijn. Door een smerige crash op Jerez moest hij vorig seizoen aan zich voorbij laten gaan, maar ook de opener van 2021 mist hij. Zijn Repsol Honda Team liet onlangs weten dat de veelvraat van de MotoGP nog niet fit genoeg is om deel te nemen aan de eerste twee races op Qatar. Dat is vervelend nieuws, maar zorgt stiekem ook voor veel spanning. Andere coureurs zien vast hun kans schoon om alvast een mooie voorsprong op Marquez op te bouwen.

Ondertussen traint de achtvoudig wereldkampioen zich het leplazarus, zodat hij in ieder geval zo snel mogelijk terug is. De grote vraag is dan alleen, kan de 28-jarige Spanjaard weer als vanouds regeren over de andere coureurs? Zonder goede voorbereiding en het missen van de eerste twee races (en misschien nog wel meer) staat hij toch met 2-0 achter op zijn concurrenten. Als iemand dat voor elkaar kan krijgen, dan is dat wel Marquez. In ieder geval gaat zijn comeback voor veel spanning zorgen.

Marc Marquez MotoGP © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

3. Confrontaties op nieuwe circuits

Door de coronacrisis was 2020 natuurlijk een bizar en bijzonder jaar. Hopelijk gaat dat dit jaar anders zijn, maar garanties hebben we nog niet. Wel fijn, want hierdoor gaan we waarschijnlijk weer richting andere circuits. Vorig jaar werden namelijk niet alle gebruikelijke banen gereden en dat zorgde uiteindelijk toch voor een heel ander racejaar. Zo werd bijvoorbeeld voor het eerst sinds het begin van de MotoGP geen TT Circuit Assen bezocht door de snelste coureurs op aarde.

Plus, het debuut van de KymiRing in Finland moest uitgesteld worden. Heel erg jammer, want een nieuw circuit geeft toch altijd een extra dimensie aan een MotoGP-seizoen. Welke coureur weet zich het snelst aan te passen op zo’n vers asfaltlint? Gelukkig staat de Finse Grand Prix ook in 2021 op het (voorlopige) programma. Een piepklein voordeel kennen we inmiddels ook, want de MotoGP week eind vorig jaar uit naar Portugal om alsnog voldoende races op het programma te krijgen. De rollercoaster van Portimão bleek zeer spectaculaire beelden op te leveren. Voldoende reden om daar ook dit jaar naar terug te keren. En al snel, want Portimão is nu niet de laatste, maar de derde Grand Prix van het jaar.

4. Rossi in nieuwe kleuren. Ook nieuwe hoop?

Kan de negenvoudig wereldkampioen nog eenmaal opleven? Dat is eigenlijk de grote vraag binnen de MotoGP-paddock. Iedereen gunt het Valentino Rossi van harte dat hij nog eens een wedstrijd wint, maar gemakkelijk gaat dat natuurlijk niet zijn in een startveld met jonge en vooral gretige honden. De GOAT is inmiddels 42 jaar en dus is het misschien wel een onmogelijke opgave. Maar er is hoop...

Afgelopen winter switchte Rossi namelijk van team. Hij maakt nu deel uit van Petronas Yamaha SRT en komt daar goede vriend Franco Morbidelli tegen. Die liet vorig jaar al zien dat het Maleisische team prima in staat is om voor de bekers mee te doen. Naast de professionaliteit van Petronas Yamaha SRT helpt wellicht ook dat Rossi nu toch wat minder schijnwerpers op zich heeft gericht. Voor het eerst in jaren maakt hij namelijk geen deel uit van een fabrieksteam. Groot voordeel daarbij, hij hoeft zich niet aan ander materiaal aan te passen. Rossi blijft namelijk gewoon op een Yamaha YZR-M1 zitten, de motor waarmee hij in het verleden al 56 Grand Prix-races won. Kan hij er in 2021 nog eentje (of misschien zelfs meer) bijschrijven?

5. Snelle rookies willen zich laten zien

Het is altijd mooi om te zien hoe rookies zich staande houden in het meest competitieve veld, de MotoGP. Dit jaar zijn de ogen gericht op Luca Marini (halfbroer van Rossi), Enea Bastianini , Lorenzo Savadori en Jorge Martin . Het is moeilijk in te schatten welke nieuweling uiteindelijk de meeste punten in 2021 bij elkaar weet te sprokkelen, maar wij zetten in op Martin. En dat is niet enkel gebaseerd op het feit dat hij tijdens de enige voorbereidingstest de snelste tijd als rookie neerzette. Nee, Jorge Martin bewijst al jaren dat hij meer is dan een uitstekende coureur. In 2014 zagen we dat voor het eerst, toen hij de Red Bull Rookies Cup domineerde. Vorig jaar deed hij mee om de hoogste prijs, maar Martin moest de titelstrijd staken na het missen van enkele races door een positieve covid19-test. Zeer zuur, maar het zorgt misschien voor extra motivatie om te shinen tijdens zijn MotoGP-debuut. Over het gekozen ‘wapen’ hoeft hij zich geen zorgen te maken. Martin zit op een ultrasnelle Ducati Desmosedici GP21.

Rookie Jorge Martin MotoGP pre season 2021 © Gold & Goose / Red Bull Content Pool