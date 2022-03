Het moet toch echt wel in de genen zitten, een beetje snel rondrijden op een circuit. Hoe kun je anders verklaren dat er maar liefst drie broederparen in de MotoGP te vinden zijn? In de verschillende MotoGP 2022 teams vind je namelijk dezelfde achternaam terug. Meest bekende duo is zonder meer Marc en

, die samen goed zijn voor tien wereldtitels. Eveneens uit Spanje komen de gebroeders Espargaró, bekend om hun ongekende gedrevenheid.

, de jongste van het tweetal vergezelt Marc Marquez in het fabrieksteam van Honda, terwijl Aleix op de werknemerslijst van Aprilia Racing staat. En dat mag best knap genoemd worden, want Aleix Espargaró is de enige rijder in de MotoGP die nog nooit een Grand Prix-wedstrijd wist te winnen.