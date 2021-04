gaat over een van de meest sympathieke coureurs van de afgelopen jaren,

. Deze documentaire zoomt volledig in op de Italiaan, waardoor je een heel mooi beeld krijgt van alle moeilijke momenten die de Ducati-coureur moet zien te overmeesteren. Het kan niet anders zijn dan dat je aan het einde van de docu nog meer respect voor een MotoGP-coureur krijgt. En al helemaal voor Dovi. Het is des te jammer dat we ‘m (voorlopig) moeten missen in het 2021-seizoen, maar er is een kleine kans dat we de voormalig wereldkampioen dit jaar nog in actie gaan zien. En wel in het zadel van de Aprilia RS-GP, de dark horse van het MotoGP-veld.