Tot een paar jaar geleden waren de bikeparken in ons eigen landje vooral voor BMX-ers en dirtjump mountainbikers. De hoge sprongen die je daarbij moest maken waren niet echt geschikt voor de crosscountry of enduro mountainbiker.

Maar gelukkig is er veel veranderd! Bij onderstaande bikeparken kan je prima met je ‘gewone’ mountainbike terecht. Dus we hoeven niet meer persé naar het buitenland om onze skills op te poetsen. Chill!

01 1. Netersel

Volgens de site MTB routes is dit momenteel de #1 route in Nederland. Met 4 kilometer is deze niet heel erg lang, maar zit wel bommetje vol technische features.

Het dak van Netersel is een oude vuilnisbelt waarop de route is aangelegd. Verwacht veel korte klimmetjes die elkaar in rap tempo opvolgen. Dus je zit zo stuk! En na ieder klimmetje ga je weer naar beneden via drops, rockgardens, houten vlonders en nog veel meer. Een behoorlijke techniek heb je wel nodig om hier aan de slag te kunnen. Alles is lekker compact bij elkaar, dus na je pauze kan je nog een paar extra rondjes rijden!

Bekijk hier de route info.

02 2. Bikepark Gorinchem

Het bikepark in Gorinchem is nog vrij nieuw. Het leuke van dit park is dat het lekker overzichtelijk is. Als je via de dijk aan komt fietsen zie je in één oogopslag het complete park. En je weet dus wat je te wachten staat!

Er is een oefenrondje, leuk voor de kleintjes onder ons. Of juist de beginnende mountainbiker. Maar buiten dit oefenrondje kan je je skills goed verbeteren. Er zit best wat heftige constructies bij waar je je angst beter thuis kan laten. Maar ook hier kan je rustig beginnen en daarna op gaan bouwen tot jouw gewenste niveau. Wat vind je er? Een wallride, diverse rockgardens, northshores, skinnies en (technische) klimmetjes.

Bekijk hier de route info.

03 3. Wielerexperience Roosendaal

De naam zegt het eigenlijk al: hier is dus echt van alles te vinden als je fietsen leuk vindt. Zo vind je er een wielerbaan, maar ook één van de grootste pumptrack banen ter wereld. Hier werd in 2020 nog de Red Bull UCI Pump Track World Championships Dutch Qualifier gehouden. Maar er is dus ook een MTB park.

Ook hier vind je de technische klimmetjes en afdalingen, drops, north shores en springbultjes. Je kan de route op ieder niveau rijden en steeds een stapje verder gaan als je durft. De pijltjes geven perfect de moeilijkheidsgraad aan. Ga jij uiteindelijk voor de hoogste drop?

Bekijk hier de route info.

04 4. Bikepark Zaltbommel

Ook in Zaltbommel heeft de vuilnisbelt een metamorfose naar bikepark doorgemaakt. Het idee was eigenlijk om een MTB route te bouwen, maar dit is niet doorgegaan. Dan maar op minder oppervlakte meer uitdaging moet men gedacht hebben.

En dat is uiteindelijk prima gelukt! Het parcours bestaat uit drie heuvels met meerdere lijnen naar beneden. Ook hier is de moeilijkheidsgraad aangeduid in kleuren en heeft iedere heuvel zijn eigen klim. Waardoor je je kan concentreren op één heuvel voordat je doorgaat naar de andere. En dus niet steeds de complete route hoeft te fietsen. Dit bikepark kenmerkt zich vooral door de vele drops en (zeer) steile afdalingen! Als je erop af rijdt zie je soms niet wat er zich aan het einde bevindt. Flinke mindfucks dus!

Bekijk hier de route info.

05 5. Bikepark Groningen

Een van de allereerste bikeparken die we hadden in Nederland. Dus qua ervaring in routes bouwen zit het hier wel snor.

Maar… dit bikepark is wel meer een park voor de downhillers onder ons, dus met een gewone mountainbike kom je niet ver. Of juist wel, maar niet op de juiste manier. Anyway, je snapt het vast wel.

Er liggen 3 banen van 300 meter met een hoogteverschil van 30 meter. Niet echt te vergelijken met de trails in de bergen, maar Groningen is dan ook een stuk dichterbij. En ze hebben echt wel iets tofs gebouwd!

Bekijk hier de route info.

06 6. Bikepark Rotterdam

Ook in de omgeving van Rotterdam valt er genoeg te beleven. Bikepark Rotterdam is een mountainbike parcours met verschillende uitdagende routes en obstakels. Zo vind je er een singletrack, pumptrack en skills parcours.

Het is geschikt voor alle niveau's. Wil je nog beter worden? Pak dan eens een clinic mee!

Bekijk hier de route info.

07 7. Indoor MTB Almere + MTB Skills park Almere

Regen, bagger, wind? Nooit van gehoord! Bij Indoor MTB Almere rijd je gewoon op een overdekte route. Hoe vet!

En ze hebben de route van 4 kilometer onderverdeeld in diverse niveau’s. Dus iedereen kan er terecht! Je vindt er nortshores, drops, een wallride en pumptrack.

Bekijk hier de route info.

En als je dan toch in Almere bent pak dan meteen het MTB Skills park mee. Naast de 1000 meter singletracks zijn er diverse elementen toegevoegd zoals kombochten, rock garden, pumptrack, drop-offs, technische beklimmingen, een wipwap en evenwichtsbalk. Ook zijn er meerdere MTB trails te vinden in Almere.

Bekijk hier de route info.

Let op: het indoor bike park en skills park zijn losstaande organisaties. Indoor MTB Almere vraagt entree en voor het MTB Skills park heb je een vignet met toegangscode nodig.

UCI XCC in Nove Mesto © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Naast bovenstaande bikeparken zijn er nog wel wat meer te vinden in Nederland. En ook worden er steeds meer routes voorzien van technische features. Gelukkig maar, want dat maakt het MTB-en weer een stuk toffer! En bij de UCI wereldbeker wedstrijden zie je de trails ook steeds uitdagender worden.