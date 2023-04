Mr Doodle verrast Amsterdam met een gigantisch 6-meter hoog kunstwerk

"Dit werk is volledig freestyle gemaakt”, vertelt Mr Doodle over zijn nieuwe werk dat in het museum voor street art and graffiti staat. “Red Bull Doodle Art gaat over je geest laten dwalen en tekenen wat er in je opkomt. Ook voor dit kunstwerk heb ik in de meest pure vorm kunnen doodlen. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik krijg steeds weer nieuwe energie van het maken van doodles en zien waar ze in veranderen."

Mr Doodle