Tom Pidcock speelde in het Tsjechische Nové Město met de pedalen zondag. De Brit won met het grootste verschil ooit op dit parcours. 'Dit was geweldig', klonk het bij Pidcock na afloop. 'Ik ben in zeer goede vorm, maar nu ga ik even rusten, om top te zijn over een paar maanden.'

Hoewel het vooraf een lastige opgave leek te worden, heeft Pidcock zich door deze winst gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.

Geen plan is soms beter dan wel een plan hebben

Je zou denken dat zo'n indrukwekkende prestatie te danken was aan de perfecte uitvoering van een nauwgezet plan, maar Pidcock zegt dat er geen gedetailleerd overzicht was van hoe hij moest rijden of vakjes die hij moest afvinken naarmate de race vorderde. In plaats daarvan was het doel, op zeer Britse wijze, om gewoon kalm te blijven en door te gaan!

Deze flexibiliteit hielp om de zaken zo ontspannen mogelijk te houden; er was geen stress over het niet halen van doelstellingen, want er was slechts een eenvoudig, algemeen doel om in gedachten te houden.

Moments of calm away from other riders before the race © Bartek Wolinski

De dingen eenvoudig houden bij de start

Er wordt zoveel gesproken over hoe belangrijk een goede start is voor een succesvolle race. Sterker nog, de short track (XCC) race die op vrijdag wordt verreden is voor een groot deel afhankelijk van de mogelijkheid om een startplaats op de eerste rij te bemachtigen voor zondag. Dus, hoe gaat Pidcock mentaal om met het nadeel van zo ver naar achteren starten? Ten eerste draait hij het om en ziet het positief:

"Er was geen stress met die startpositie, want het kan alleen maar beter worden!"

In plaats van na te denken over de startprocedure van call-up boxes (waar je wordt geplaatst bij andere renners in de rij waarin je start) en vervolgens gridding, hield Pidcock vast aan wat hij wist: veldrijden. Hij besloot niet te draaien op de rollen in de call-up boxen, omdat dit niet wordt gedaan in het veldrijden en hij wilde de laatste momenten voor de start niet ingewikkelder maken. Hij is een grote fan van de dingen simpel houden.

Count 11 rows back and that's where Pidcock started © Bartek Wolinski

Maak bij het begin van de race ruimte

Tot nu toe gaat het erom de koning van de rust te zijn, maar hoe zit het met de verwoede strijd om positie als de lichten op groen springen?

"Ten eerste moet je zonder problemen van de lijn komen. Dan is het belangrijk om ruimte voor jezelf te creëren; een beetje weven en je ellebogen een beetje naar buiten steken. Als je in de ruimte wilt zijn, moet je je stuur naar voren krijgen. Probeer dan ruimte voor jezelf te maken in die eerste bocht, want iedereen slipt en duikt naar binnen."

Cross-country starts can be messy affairs. Crashes happen frequently © Bartek Wolinski

De track moet je inhaaltactiek bepalen

Pidcock maakte een indrukwekkende start, met een combinatie van kracht en racevaardigheid, waardoor hij aan het eind van de startronde rond de 20e positie lag. Achter de kracht zat echter geduld. In plaats van door te vechten en het risico te lopen om te crashen of onnodig energie te verspillen, adviseert Pidcock om de track te laten dicteren wanneer hij een zet moet doen.

"Je moet proberen te wachten op de mogelijkheden om te bewegen als er ruimte is. Je moet een seconde wachten om veel te winnen."

Pidcock had to pick his moments on the course to overtake other riders © Bartek Wolinski

Ga niet in het rood

Dit alles werd natuurlijk afgewogen tegen de enorme fysieke inspanning om enkele van de snelste rondetijden in de race neer te zetten. Hoe is het mogelijk om de inspanning onder controle te houden en de dunne lijn te volgen van vooruitgaan maar niet onherroepelijk in het rood gaan?

"Dat is het lastige! Bij de start ging ik diep omdat ik wist dat het op de lange termijn meer verschil zou maken, maar ik ging te ver in het rood en maakte vervolgens een fout toen ik vooraan zat en het kostte me een ronde om mezelf weer bij elkaar te rapen."

Pidcock went deep early on and then tried recovering his energy mid-race © Bartek Wolinski

Focus op bijtanken

Je rust bewaren is geen gemakkelijke opdracht tijdens een wedstrijd en naast de constante taak om je positie te verbeteren is het ook belangrijk om die inspanning vol te houden met voeding en hydratatie. Tijdens de wereldbeker in Albstadt was dit extra belangrijk, vanwege de onverwachte hitte op de wedstrijddag. In dit geval was het een kwestie van rustig blijven, met succes door de pits komen en dan verder gaan!

"Het is echt belangrijk om bij te tanken. Als je eenmaal bij de pits bent, moet je het inhalen even vergeten en proberen je bidon en gel te pakken of wat je ook nodig hebt."

Bouw de race

Iets in de tank hebben is belangrijk en in de laatste ronde van een race weet je of je dat evenwicht hebt gevonden tussen vooruitgaan en niet te vroeg al je lucifers opbranden. In het ideale geval, zegt Pidcock, wil je de race uitrijden, maar wegrijden uit het vroege verkeer zal altijd wat kostbare energie kosten.

Pidcock rode as perfect a race as possible in the circumstances © Bartek Wolinski

Een ontspannen houding helpt

Met de combinatie van een eenvoudig plan en een ontspannen houding, en het zijn van een fenomenaal getalenteerde renner, is het mogelijk om te winnen als alles goed verloopt.

A happy Pidcock gives Red Bull TV the lowdown on his race at the finish © Bartek Wolinski