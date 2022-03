Laurie Greenland tijdens de UCI DH wereldbeker in Snowshoe, Amerika in 2021 © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

Bij mountainbikers is off-season niet het seizoen waar niets gebeurd. Integendeel. Veel atleten veranderen van team of merk om in 2022 nog sterker terug te komen. Zowel de downhillers als cross-country riders hebben niet stilgezeten.

Vooral in 2022 is er veel gebeurd en dan met name bij de mountainbikers. Maar met de afgelopen Olympische Spelen is er een 4-jarig hoofdstuk afgesloten voor de x-country MTB-ers. Dus genoeg verandering.

Hier moet je komend jaar op gaan letten!

01 Downhill

Downhill werkt zo’n beetje hetzelfde als F1 en MotoGP™. De teams met het meeste budget willen de beste atleten, en de beste atleten willen bij het beste team. Maar er zijn maar een beperkt aantal stoeltjes weg te geven, om maar in de F1 termen te blijven.

02 Nieuwe gezichten bij Santa Cruz Syndicate

Rustig maar, ook al is hij 40 jaar, Greg Minnaar blijft voor ‘The Syndicate’ rijden. Luca Shaw zien we in 2022 niet meer terug voor dit team.

Maar met drie nieuwe aanwinsten, Laurie Greenland , Jackson Goldstone en Nina Hoffmann is dit team klaar voor het nieuwe seizoen!

Laurie en Jackson tijdens trainingskamp © © Steel City Media / Sam Needham

“Had iemand dit aan zien komen? Ik ben echt super stoked om deel uit te maken van het Santa Cruz Syndicate dreamteam” Laurie Greenland

03 Een Red Bull helm voor Jackson Goldstone

Jackson Goldstone had de winter van zijn leven. Als 17-jarige junior atleet kreeg hij zijn felbegeerde Red Bull helm en treedt daarmee in de voetstappen van Finn Iles .

04 Flinke uitbreiding voor MS Mondraker

Dit team, met haar roots in Spanje, heeft vijf nieuwe Elite-atleten voor het komende jaar. David Trummer, Jacob Dickson en Tuhoto Ariki Pene zullen Brook Macdonald en Eleonora Farina vergezellen.

05 Na 9 jaar GT gaat Martin Maes daar weg

Er zijn maar weinig atleten die zo lang voor hetzelfde team rijden als Martin Maes deed voor GT. Maar dit seizoen komt hij uit voor het Spaanse Orbea team.

Martin zal voornamelijk te zien zijn tijdens de Enduro World Series met teamgenoten Vid Persak en Laura Charles, maar zodra zijn agenda het toelaat pakt hij een paar worldcup downhill wedstrijden mee.

Martin Maes gaat voor Orbea rijden © © Orbea

06 Waar gaat Luca Shaw naartoe?

Luca Shaw ruilt Santa Cruz Syndicate voor het Canyon CLLCTV Factory Team waar hij naast Troy Brosnan, Jack Moir en Mark Wallace aan de start zal verschijnen.

Canyon timmert sowieso hard aan de weg, want naast het Canyon CLLCTV Factory Team en het Canyon CLLCTV FMD Team met Tahnée Seagrave start er dit jaar ook het Canyon CLLCTV Pirelli team. Deze laatste is een team voor opkomend talent.

Luca Shaw met zijn Canyon Sender © © Canyon

07 Cross-country

Bij de cross-country mountainbikers is er niet heel veel gebeurd tijdens de winterstop. Dit kwam voornamelijk omdat er vorig jaar al veel atleten van team zijn gewisseld met het oog op de Olympische Spelen. Voor dit seizoen zien we vooral dat er U23 riders zijn doorgeschoven naar de Elite.

08 Vlad Dascâlu gaat naar Trek Factory Racing.

Na twee jaar voor Trek Pirelli te hebben gereden maakt Vlad Dascâlu de overstap naar Trek Factory Racing.

Vanaf 2020 zagen we Vlad al bij de Elite rijden. Vorig jaar boekte hij al redelijk wat successen zoals een tweede plek in Snowshoe, vijfde in Leogang, vierde bij de wereldkampioenschappen en een mooie zevende plek bij de Spelen.

Evie Richards , Jolanda Neff en Anton Cooper blijven voor Trek Factory Racing rijden.

09 Red Bull helmen voor Martin Vidaurre en Kata Blanka Vas

Twee opkomende talenten kregen tijdens het buitenseizoen sponsorship vanuit Red Bull, Martin Vidaurre en Kata Blanka Vas . Vidaurre is de huidige U23 wereldkampioen. Dit belooft nog wat voor de toekomst.

Kata Blanka Vas is een allround atlete die we terugzien bij MTB, cyclo-cross en op de weg. Waar hebben we dit vaker gezien?

Kata Blanka Vas © Mark Somay / Red Bull Content Pool

10 Mona Mitterwallner gaat naar Cannondale

Eén van de sterkste cross-country teams krijgt nog extra uitbreiding door het binnenhalen van Mona Mitterwallner. Ook zij maakt de overstap van U23 naar Elite. Ondanks dat ze pas 20 jaar oud is heeft ze vorig jaar alle U23 Worldcup wedstrijden gewonen, evenals de werelskampioenschappen. Tijdens haar eerste race bij de Elite won ze ook meteen de wereldbeker mountainbike marathon. Henrique Avancini , Simon Andreassen en Alan Hatherly zullen maar al te blij zijn met de komst van Mona.

11 Loana Lecomte verruilt Massi voor Canyon

Tijdens het eerste deel van seizoen 2021 domineerde Loana het veld door vier opeenvolgende wedstrijden te winnen. Dat was voor Massi, voor 2022 komt Loana uit voor Canyon CCLCTV XCO.

Loana Lecomte met haar Canyon fiets © © Canyon

Thomas Griot en Luca Schwarzbauer worden haar teamgenoten bij Canyon CCLCTV XCO. Zoals ook het geval is bij downhill zal Canyon ook hier meerdere teams sponsoren, zoals het Canyon MTB Racing team van Emily Batty .

12 Specialized Factory Racing haalt Christopher Blevins en Haley Batten binnen

Nog zo’n team die je in de gaten moet houden. Wereldkampioen Blevins verdedigt zijn regenboogtrui tijdens de XCC short track wedstrijden.

Dezelfde fiets, een ander team © © Specialized

Zo, nu ben je op de hoogte van de belangrijkste veranderingen binnen het Mercedes-Benz UCI MTB World Cup circuit. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is live in te tunen op Red Bull TV om zo niks van de actie te missen. Op 27 maart start het seizoen voor de downhillers en vanaf 10 april kunnen de cross-country bikers aan de slag.