Je hoort erbij

-sterren in een zesdelige docuserie die draait om een chaotisch 2020, zowel op als buiten het circuit. De serie is in zijn geheel te bekijken op Red Bull TV.

Terwijl zij zich voorbereiden op de start van het MXGP-seizoen 2021 in mei, worden de fans uitgenodigd om een kijkje te nemen in de wereld van de

Dubbele cijfers voor Carioli?

Negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli is al een legende binnen de motorsport, maar met zijn tiende titel binnen handbereik, wat een record betekent, volgt de serie de Italiaan van dichtbij. In de serie krijgen we een persoonlijk inzicht hoe hij de strijd aangaat met zijn jongere maar hongerige teamgenoten Herlings en Prado en zijn plaats in de geschiedenisboeken te verstevigen.

Negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli is al een legende binnen de motorsport, maar met zijn tiende titel binnen handbereik, wat een record betekent, volgt de serie de Italiaan van dichtbij. In de serie krijgen we een persoonlijk inzicht hoe hij de strijd aangaat met zijn jongere maar hongerige teamgenoten Herlings en Prado en zijn plaats in de geschiedenisboeken te verstevigen.

Negenvoudig wereldkampioen Tony Cairoli is al een legende binnen de motorsport, maar met zijn tiende titel binnen handbereik, wat een record betekent, volgt de serie de Italiaan van dichtbij. In de serie krijgen we een persoonlijk inzicht hoe hij de strijd aangaat met zijn jongere maar hongerige teamgenoten Herlings en Prado en zijn plaats in de geschiedenisboeken te verstevigen.

Hongerig voor de titel

Jorge Prado: Feet in the Dirt

Tony Cairoli sprak over de serie: "2020 was een onstuimig seizoen voor ons allemaal en een van de meest unieke in mijn rijcarrière. Mijn ervaring zal me goed van pas komen bij de voorbereiding op de start van het MXGP-seizoen 2021 en ik hoop dat de fans net zo enthousiast zijn over de nieuwe serie als ik. Ik kan niet wachten om er weer op uit te trekken en te proberen een tiende wereldkampioenschap te winnen."

Tony Cairoli sprak over de serie: "2020 was een onstuimig seizoen voor ons allemaal en een van de meest unieke in mijn rijcarrière. Mijn ervaring zal me goed van pas komen bij de voorbereiding op de start van het MXGP-seizoen 2021 en ik hoop dat de fans net zo enthousiast zijn over de nieuwe serie als ik. Ik kan niet wachten om er weer op uit te trekken en te proberen een tiende wereldkampioenschap te winnen."

Tony Cairoli sprak over de serie: "2020 was een onstuimig seizoen voor ons allemaal en een van de meest unieke in mijn rijcarrière. Mijn ervaring zal me goed van pas komen bij de voorbereiding op de start van het MXGP-seizoen 2021 en ik hoop dat de fans net zo enthousiast zijn over de nieuwe serie als ik. Ik kan niet wachten om er weer op uit te trekken en te proberen een tiende wereldkampioenschap te winnen."