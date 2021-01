In de zomer van 2014 heb ik mijn vijfde jaar van Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht afgerond. Als geneeskunde student kun je zelf stage lopen in het buitenland. Die zomer koos ik voor cardiologie en verloskunde op Bali. Deze uitwisseling heeft uiteindelijk mijn leven helemaal veranderd.” Triatleet en dokter Els Visser vertelt haar verhaal.

Ik had nog een week over van mijn reis en had net mijn duikbrevet gehaald. Ik was op het eiland Lombok en had gehoord over de prachtige duikplekken in de omgeving van Flores, waardoor ik besloot op een boot van Lombok naar Flores te stappen, een mooie duik zou maken, en terug zou vliegen naar Amsterdam.

Ik was een backpacker, had niet veel geld en ik dacht dat er op een eenvoudige boot een mooiere kans zou zijn om andere backpackers te ontmoeten.

Op de boot waren vijf bemanningsleden en twintig toeristen uit Frankrijk, Engeland, Nieuw-Zeeland, Spanje, Italië en Nederland. Op de eerste avond na het diner botsten we op een rif. Het water was slechts een meter diep waardoor we het rif daadwerkelijk konden zien en ik begon me af te vragen of de kapitein van de boot wist waar hij überhaupt heen ging.

Pacific Ocean, Summer 2014 © Els Visser

Een andere boot kwam wel al snel met een touw om ons van het rif af te trekken. De bemanning controleerde de boot en constateerde dat we geen schade hadden, dus gingen we verder met de vierdaagse tocht.

Op de tweede dag gingen we eilandhoppen. Overdag was ik zeeziek en moest ik veel overgeven. Ik had toen al besloten dat boottochten niet mijn ding waren. Die nacht zijn we rond 20.00 uur gaan slapen. De zee was erg wild en de golven waren hoog, dus we vroegen de bemanningsleden of ze langzamer konden varen omdat het echt onmogelijk was om te slapen.

Die nacht brak het raam boven mijn bed omdat de golven te sterk waren. Het zeewater stroomde naar binnen. Ik lag naast een Spaanse man die een ervaren zeeman was en ik vroeg hem of dit normaal was. Hij zei: “Ik weet het niet, de zee is erg wild, maar waarschijnlijk weet de bemanning wat ze doen.” Ik had een heel naar onderbuikgevoel en trok toen snel mijn reddingsvest aan.

Backpackers' quarters © Els Visser

Om ongeveer 23.00 uur stopte het lawaai van motor en waren we opgelucht omdat we dachten dat de bemanning naar ons had geluisterd. Maar tien seconden later kwam onze gids naar boven en zei: “Iedereen doet zijn reddingsvest aan! er zit een gat in de boot.” Het gat zat precies waar we het rif hadden geraakt, en dat was het moment dat we zeiden: “Oké, dit is een serieus probleem.”

Ik wist meteen dat dit mijn einde zou zijn. Els Visser Alle bemanning was in shock. We dachten er het allereerst aan om zo snel mogelijk mensen te waarschuwen dat we zinken. Maar het was al snel duidelijk dat de bemanningsleden geen apparatuur aan boord hadden om mensen te waarschuwen en al onze mobiele telefoons hadden geen bereik. Ik wist meteen dat dit mijn einde zou zijn. We zaten ongeveer een uur te wachten op het dek en er kwam steeds meer water binnen. Ik herinner me dat ik terug naar mijn bed ging om een fles water te drinken, omdat ik wist dat ik waarschijnlijk de volgende dag in de oceaan zou drijven en ik mezelf maar beter nog kon hydrateren. Ik nam ook een van mijn truien omdat ik zo warm mogelijk wilde blijven. Ik stopte mijn paspoort in mijn geldriem omdat ik dacht: “Ik ga waarschijnlijk dood, maar ze kunnen me tenminste identificeren als ik mijn paspoort heb.” Ik haalde mijn geheugenkaart uit mijn camera en bedacht me dat als ik dit overleef, ik in ieder geval een fotoboek kon maken. Dat was alles wat ik toen met me meenam. Het was ongeveer middernacht en net donker geworden en we wachtten tot de zon opkwam. Ineens sloeg een hele grote golf ons allemaal de oceaan in. Dat was mijn grootste moment van paniek. Ik kwam onder water, was in shock en wist niet waar ik heen moest of hoe ik boven water moest komen. Op dat moment dacht ik dat ik zou verdrinken, tot een arm me in een kleine reddingsboot trok.

Af en toe kwam er een vliegtuig voorbij, waarbij we keihard op onze redding fluitjes bliezen en heel hard zwaaiden”. Els Visser triathlon

We hadden één reddingsboot zonder motor of peddel, maar die reddingsboot was eigenlijk maar gebouwd voor zes man. Andere passagiers zaten op het dak van de zinkende boot of dreven in de oceaan rond de reddingsboot, wachtend tot de zon opkwam. Af en toe kwam er een vliegtuig voorbij, waarbij we keihard op onze redding fluitjes bliezen en heel hard zwaaiden. Jammer genoeg waren dit al die keren gewoon passagiersvliegtuigen die ons niet zagen.

The lifeboat © Els Visser

Er waren kleine momenten van hoop dat de bemanning misschien mensen had gealarmeerd, ook al wist ik dat ze dat niet konden. De bemanning was bij ons, maar het was erg moeilijk om te communiceren omdat alleen de gids Engels kon spreken.

Het grotendeel van de tijd op zee praatten we niet, behalve als iemand de tijd vroeg ookal wist niemand daar een antwoord op te geven. Veel van de passagiers waren bang voor haaien, maar de temperatuur van de zee was warm; zo ongeveer 27 graden wat ons toen echt ons leven redde. ’s Nachts had ik het alsnog ijskoud.

Rond 6 uur 's Ochtens begon de zon op te komen en kon ik een eiland in de verte zien liggen. Ik zag dit eiland meteen als een manier om te overleven, en ook als enige optie. De passagiers begonnen ruzie te maken en te discussiëren of het wel een goed idee was om naar dat eiland toe te zwemmen. Veel mensen zeiden dat ik gek was omdat er een zware stroming vanaf dat eiland kwam.

Maar het idee dat ik nog een tweede nacht in de zee zou moeten doorbrengen motiveerde mij toch om het te proberen. Ik dacht: “waarschijnlijk ga ik dood als ik zwem, maar ik heb het dan tenminste geprobeerd.” Dus sprong ik om 10/11 uur in de zee en begon te zwemmen, gewoon om te zien of ik vooruitgang kon boeken. Ik was met een dame uit Nieuw-Zeeland genaamd Gaylene en een Franse kerel en we zwommen vrij snel weg. Na ongeveer 100 meter keken we elkaar aan en zeiden gewoon “Oké, we gaan!”.

We hebben tijdens die zeven uur zwemmen nauwelijks gepraat. Els Visser triathlon Er was nog een ander meisje uit Duitsland die naar me toe kwam en zei: “Els ga je mee?” Waarop ik meteen instemde om mee te gaan. Ze zwom terug, haalde haar vriendin en zwommen met ons mee. Het was een soort van impulsieve actie. Toen we die beslissing eenmaal hadden genomen, gingen we ervoor. We namen geen afscheid van de rest, maar begonnen te zwemmen en te zwemmen, op onze rug met onze gezichten recht in de zon. Ik had het nog steeds erg koud en ik had de zon op mijn gezicht nodig om warm te blijven. Ik had mijn armen over mijn reddingsvesten gevouwen en ik maakte een soort schoolslag. Het was die dag zwemmen, zwemmen, zwemmen, zwemmen. Gaylene en ik waren sneller dan de andere drie en we scheiden elkaars wegen. Het was heel moeilijk om in één groep te blijven omdat de golven zo hoog waren waardoor we moesten de fluitjes gebruiken om weer bij elkaar te komen. We hebben tijdens die zeven uur zwemmen nauwelijks gepraat. Na een uur of vijf kregen we het idee dat we dichtbij waren omdat we een paar bomen op het eiland apart van elkaar konden zien. Na ongeveer zes of zeven uur realiseerden we ons dat we echt dichterbij kwamen, waarna ik dacht: “Misschien kunnen we dit eiland voor zonsondergang bereiken en kunnen we ons lichaam in de laatste zonnestralen van de dag drogen en ons opwarmen.” Ik begon toen te geloven dat ik het zou overleven. Check hier ook de Red Bull Oorcollege podcast met Els Visser >>

Fysiek had ik helemaal geen pijn, geen krampen of zo, want mijn lichaam zat vol met adrenaline. Toen we nog zo'n 500 meter te gaan hadden werd de stroming echt sterk, dus we moesten voor het eerst met onze armen op volle kracht doorzwemmen. Maar wanneer we in rustig water kwamen en mijn voeten het strand raakten, voelde ik hoe pijnlijk mijn benen waren. Ik kon nauwelijks staan.

We gaven elkaar een knuffel en ik was heel erg blij. Gaylene keek op een gegeven moment om zich heen en zei tegen me: “Kijk om je heen Els, dit is een vulkanisch eiland, er zijn geen mensen, er is hier niets, dus we moeten ook dit eiland zien te overleven.” Ik ging direct terug naar de overlevingsmodus. We kregen geen moment rust.

Ik had geen schoenen aan, alleen een stuk ondergoed, een t-shirt en een trui. Na aankomst gingen we meteen op zoek naar water. We liepen ongeveer een uurtje rond en we maakten pijlen op het strand met rotsen, zodat als iemand anders op het strand zou komen ze zouden weten dat we die kant op liepen.

Het zoeken van water ging moeizaam. Voordat we gingen bijslapen besloten we onze eigen urine te drinken. We verzamelden het in een aantal lege flessen die bij de branding waren aangespoeld. We vonden ook wat vers water in een soort kuil in het zand. Dit we dronken we meteen op, maar het was misschien net een half kopje. Dat was ook het moment dat de zonsondergang begon, dus het was niet erg licht meer. Omdat het eiland eigenlijk gewoon een grote rots was en ik op blote voeten liep en mijn benen zo pijnlijk waren, besloten we geen stap meer te zetten en uit te rusten.

We sliepen op dit rotseneiland, genaamd Sangeang Api. We waren zo verbrand door de zon dat onze huid heel warm aanvoelde. Het erge was dat dat ons zelf ook warm hield. We werden wakker met de zonsopgang en we wisten dat hydratatie voor ons de hoogste prioriteit was. Ik ging op zoek naar water, terwijl Gaylene aan de kust bleef om boten te kunnen spotten. Er waren wat teenslippers die met het tij waren aangespoeld. Dit waren twee verschillende slippers dus ik liep rond in twee linker teenslippers; een maat 40 een maat 45. Niet heel handig, maar ik had in ieder geval iets voor mijn voeten. Die ochtend zagen we wel een paar wilde varkens, waardoor we snel wisten dat er zowel voedsel als water was. Dit gaf een goede hoop.

We vonden later een beschutte plek bij de oceaan, zodat we mogelijk toch nog boten konden zien passeren. We zagen een boot voorbijkomen en we begonnen te zwaaien en te schreeuwen met onze reddingsvesten en een lange stok, maar de boot bleef gewoon doorvaren. Hij had ons niet gezien. Ik was ontmoedigd, maar ik was ook zo blij dat ik niet meer in de zee was. Ik was zelfs blij om een week op dat eiland te zijn. Ik voelde me veilig bij Gaylene die een vrij ervaren vrouw was en ik vertrouwde haar ook.

August 2014 © Els Visser

Later die ochtend kwam dezelfde boot terug en voerde recht op ons af. Ik begon weer te zwaaien en te springen. Er kwam toen een heel klein bootje van de grote boot recht op me af. We werden gered!

De boot behoorde toe aan een duikbedrijf genaamd Mermaid die op dit grote cruiseschip vol met passagiers en toeristen zaten. Ik was zo dankbaar dat ik vreemde passagiers begon te knuffelen en al mijn emoties liet gaan.

Het cruiseschip was een vijf-sterren schip dus we hadden warme douches, kleding, lekkere bedden en een westers ontbijt met eieren, spek, worstjes, yoghurt, enzovoorts! Ik viel echt aan op het ontbijt. Gaylene zei: “Misschien moet je een beetje voorzichtig zijn met wat je nu eet, want je hebt al twee of drie dagen niet gegeten, misschien moet je gewoon alleen wat toast proberen.” Maar ik wilde alleen maar spek en eieren!

We probeerden de anderen passagiers van de boot te vinden, alsof we op zoek waren naar een kleine stip in een grote oceaan – ofwel een speld in een hooiberg- dus we besloten de politie van het vasteland gelijk te bellen. Uiteindelijk vonden ze iedereen, behalve de twee Spaanse passagiers, de matrozen.

De week na de schipbreuk was ik een week thuis begon ik meteen met mijn studie, die ik eind 2015 heb afgerond. De eerste weken was ik erg geïsoleerd en in overlevingsmodus. Ik was een soort robot; ik had geen emoties. Ik was getraumatiseerd, maar niet op een manier die mijn dagelijks leven echt beïnvloedde. Ik had flashbacks en kon niet slapen, of was heel vroeg in de ochtend wakker en ik was me zeer bewust van alles wat er om me heen gebeurde.

Ik begon sessie met een mental coach, en ze raadde me aan om te beginnen met het opschrijven van mijn gevoelens, maar ik ben niet echt een schrijver. Wat me wel echt hielp was om te gaan hardlopen om mijn hoofd leeg te maken. Dit was de eerste keer dat ik echt ging hardlopen. Ik had nooit echt serieus gesport. Ik speelde tennis op de middelbare school, maar tijdens mijn studie deed ik eigenlijk niks behalve dat ik een keer per maand 5 kilometer probeerde te lopen.

Amsterdam, October 2015 © Els Visser

Ik schreef me in voor een halve marathon en ik had helemaal geen snelle tijd, namelijk 1 uur en 40 minuten. Maar ik wist dat ik een soort van natuurlijke loper was. De halve marathon ging me eigenlijk heel makkelijk af hoewel ik helemaal geen snelle loper ben.

Ik deed mijn eerste marathon in oktober 2015. Ik liep 3 uur en 30 minuten, wat ook niet indrukwekkend was. Mijn eerste triatlon deed ik in augustus 2016, in Amsterdam; een zeer kleine en lokale wedstrijd. Ik deed de 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer rennen in iets meer dan 1 uur wat vrij gemakkelijk aanvoelde.

De dag erna begon mijn collega in het ziekenhuis me te vertellen over de Ironman wedstrijden. Hij stuurde me een YouTube-video en ik dacht dat deze mensen gestoord waren: ze deden een 4km-zwemmen, een 180km-rit en ook nog een volledige marathon. Ik begon dit filmpje keer op keer te bekijken. Ik zag alle emoties en toewijding en dacht: het moet zo geweldig zijn om dat gevoel te krijgen. Ik bedacht me ook dat als ik dit wil doen, het nu het beste moment is. Omdat ik mijn PHD aan het doen was en dus geen nacht- of weekenddiensten had, had ik hier tijd voor.

Langzaam veranderde mijn leven van een meisje dat van wel van een feestje houdt, naar het dagelijks trainen voor een Ironman. Els Visser triathlon

Amsterdam, August 2016 © Els Visser

Ik vertrok naar Ironman Zwitserland voor de zomer van 2017. Ik had 10 maanden om te trainen en ik dacht: “Oké, laten we het serieus nemen.” Ik werd lid van een lokale triatlonclub, vond een coach en begon te trainen. Langzaam veranderde mijn leven van een meisje dat van wel van een feestje houdt, naar het dagelijks trainen voor een Ironman. Het was een grote stap maar ik heb er echt van genoten.

Amsterdam, August 2016 © Els Visser

Iedereen bij de lokale triatlonclub was in de war dat ik over 10 maanden aan een Ironman meedeed omdat ik niet eens fietskleding had. Ik reed op de fiets in mijn loopbroek en loopschoenen. Ik liep de Marathon van Rotterdam in april 2017 in 3 uur 4 minuten, dus dat was echt goed. Daarna had ik een Olympische afstandsrace die een kwart van de volledige Ironman was, en ik won die race ook nog. Ik had mezelf overtroffen

Ik was de eerste amateur en eindigde op de vierde plek Els Visser triathlon

Eind juli kwam mijn eerste Ironman en het was echt een geweldige dag. Ik was de eerste amateur en eindigde op de vierde plek. De professionele meiden begonnen 10 minuten voor ons, en in de tweede motorronde begon ik een aantal van hen in te halen. Ik raakte een beetje in de war en begon te denken dat zij misschien een lekke band hadden en ik niet.

June 2019 © Els Visser

Na deze prestatie zei mijn coach dat als ik me op de sport concentreer en het werk rustig aan doe, ik geweldige resultaten kan behalen. En ik dacht: “Nou ja, door wat ik in Indonesië heb meegemaakt wil ik alle kansen grijpen.” Dus zette ik mijn baan als arts even opzij, en startte ik mijn eerste professionele race een half jaar later in Australië. Ik haalde mijn prof licentie en ging in augustus 2017 naar Australië om daar in een triatlongroep mee te trainen. Ik heb die stap gemaakt omdat ik getraind wilde worden door de beste atleten en de beste coach in de beste omstandigheden. Dat kon daar het beste.

Ik was een soort legende bij mijn lokale triathlonclub. Toen ik in Australië aankwam hadden ze meer bedenkingen. Ze vroegen zich af ik wel een professional kon zijn, als ik niet eens goed kon zwemmen, fietsen of rennen. Die kritiek was ook goed voor mij om te zien wat ik als doel moest stellen.

January 2021 © Els Visser

In december 2017 deed ik mijn eerste professionele Ironman in Australië en ik was er helemaal niet klaar voor. Ik maakte veel fouten. Het voelde alsof ik niet had gegeten en helemaal geen energie meer had en ik kreeg veel maagproblemen. Ik was slecht voorbereid.

Mijn ervaring met de schipbreuk helpt me echt in moeilijke momenten in de races. Als ik echt in een slechte rank zit en ik denk: ik kan niet naar de finish, dan weet ik dat mijn lichaam en geest allebei zo sterk zijn en dat ik gewoon door kan gaan.

In augustus 2018 reed ik in Nederland op de Ironman Maastricht-Limburg. Ik was echt heel goed voorbereid en dat was mijn eerste overwinning als professional.

November 2019 © Els Visser

Het wereldkampioenschap in Kona in Hawaï is elk jaar in oktober het hoogtepunt van onze sport. De 40 beste mannen en vrouwen staan aan de start. Ik heb me niet gekwalificeerd in 2018 maar ben in 2019 als 16e geëindigd. De race werd geannuleerd voor 2020, dus 2021 is mijn belangrijkste focus, maar eerst moet ik me natuurlijk kwalificeren. Ik zeg dat mijn doel het podium is, maar natuurlijk wil ik gewoon winnen!

Ik ben altijd goed in het zwemmen van een Ironman als het in rustig water is, maar als het wild water is kan ik een beetje in paniek raken omdat ik dan terugdenk aan wat er in Indonesië is gebeurd. Zodra ik weet dat er wild water aankomt probeer ik het te blokkeren in mijn hoofd, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Ik oefen veel in open water, waardoor ik elke keer meer zelfvertrouwen krijg. Het is gewoon een kwestie van doen om mijn angsten te overwinnen. Ik denk niet dat ik ooit weer dokter zal worden. Met de combinatie van het leven als atleet met een doktersachtergrond wil ik in het openbaar spreken en mensen motiveren om een gezonde en actieve levensstijl te hebben.”