Dit was de National Final van Red Bull Paper Wings!

De Sugar City in Halfweg was vandaag het decor van de National Final van Red Bull Paper Wings. De finalisten en hun supporters zorgden de hele dag voor een uitbundige sfeer en host Kalvijn leidde het event in goede banen. De bekende YouTuber kondigde eerst de finalisten aan, liet ze kennis maken met de baan en legde de regels uit. Tijdens de warming up waren de deelnemers al druk bezig met het vouwen van hun beste papieren vliegtuigje om vervolgens in te gooien op de officiële landingsbaan. Wetenschapsjournalist Adriaan ter Braack gaf iedereen nog een aantal nuttige tips die ze tijdens de finale konden gebruiken.