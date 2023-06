Meer dan twintig landen over de hele wereld namen deel aan dit voetbaltoernooi, elk in hun eigen land. Het winnende, Nederlandse team, bekend als Team Davids won uiteindelijk de finale en veroverde het felbegeerde ticket voor de World Final in Leipzig deze zomer.

Meer dan twintig landen over de hele wereld namen deel aan dit voetbaltoernooi, elk in hun eigen land. Het winnende, Nederlandse team, bekend als Team Davids won uiteindelijk de finale en veroverde het felbegeerde ticket voor de World Final in Leipzig deze zomer.

Meer dan twintig landen over de hele wereld namen deel aan dit voetbaltoernooi, elk in hun eigen land. Het winnende, Nederlandse team, bekend als Team Davids won uiteindelijk de finale en veroverde het felbegeerde ticket voor de World Final in Leipzig deze zomer.