Welkom in het leven van twee Nederlandse talenten bij RB Leipzig

De twee Nederlandse talenten spelen in het Onder-19 elftal van Leipzig en trainen ook al mee met het eerste team van trainer Julian Nagelsmann .

Noah kwam in 2019 over van Manchester City, terwijl Solomon in diezelfde zomer werd overgenomen van Ajax. De vrienden dromen ervan om binnenkort hun debuut te maken in de Bundesliga of Champions League . Red Bull sprak de Nederlandse talenten over hun leven op het trainingscomplex, de zenuwen bij het eerste elftal en het gemis van het eten van hun moeders.

Hey jongens, hoe bevalt jullie leven in Leipzig?

Solomon : Goed hoor, we wonen hier op het trainingscomplex met ongeveer vijftig andere spelers. We hebben allebei een kamer met onze eigen badkamer en wc. De kamers zijn lekker groot en netjes, dus we mogen niet klagen.

Noah : Na de training chillen we nog weleens samen of spelen we een potje FIFA . Als er een mooie wedstrijd op tv is, stuur ik hem meestal een appje of hij op mijn kamer komt kijken.

Solomon : Er zijn hier op de academie ook vier Players’ Lounges, daar kun je eventueel ook een wedstrijd kijken of chillen. Beneden is er ook nog een hal waar we kunnen voetvolleyen of voetballen op een klein veldje. Er is ook nog een wellnessruimte met een jacuzzi en een sauna.

Hoe ziet een dag als speler van RB Leipzig er verder uit?

Solomon : In de ochtend hebben we meestal twee uurtjes school en Duitse les. Tegenwoordig gaat dat via Skype omdat onze docent door corona even niet hierheen kan komen. Daarna gaan we lunchen en hebben we tijd om even voor onszelf te relaxen. Soms staat er rond die tijd ook een individuele training gepland. Om een uur of vijf trainen we met ons team. Op sommige dagen hebben we ook twee groepstrainingen.

Noah : Op de academie wordt er ook iedere dag ontbijt, lunch en avondeten voor ons gemaakt. In de avond hebben we de vrijheid om een hapje in de stad te gaan eten.

Uiteindelijk kookt niemand zo lekker als mijn moeder. Die rijst met saus van haar mis ik weleens. Solomon

Wat voor stad is Leipzig?

Solomon : Er is wel wat te doen, maar vergeleken met Amsterdam is Leipzig niet zo groot.

Noah : We gaan er weleens een hapje eten. Voor de lockdown gingen we tijdens een vrij weekend regelmatig met de trein richting Berlijn. We zijn dan ongeveer anderhalf uur onderweg. Daar is veel meer te doen, zoals we in Amsterdam gewend waren.

Solomon in actie tijdens de training © RB Leipzig

Waarom hebben jullie de keuze gemaakt voor RB Leipzig?

Noah : Ik speelde hiervoor in de jeugd bij Manchester United en op het laatst bij Manchester City. Bij City is het niet makkelijk om door te breken vanuit de jeugd, daarom wilde ik niet bijtekenen. Jadon Sancho speelde in de jeugd van City en heeft ook voor een andere weg gekozen. Er waren een paar Duitse clubs geïnteresseerd, maar RB Leipzig sprak me het meest aan. Er breken hier veel jonge spelers door. Het Onder-19 elftal is bij Leipzig het team onder het eerste, dat betekent dat ze veel vertrouwen hebben dat je er al jong klaar voor bent.

Solomon : Rond mijn zestiende heb ik bij Ajax aangegeven dat ik wilde vertrekken. Ik had een aantal gesprekken gehad met Leipzig over hun speelstijl en filosofie. Ze spelen met een hoge intensiteit en ik ben zelf wel een speler die houdt van hard werken en bikkelen. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik het via deze weg ga maken. Er zijn meerdere wegen naar Rome.

Wisten jullie al van elkaar dat jullie bij Leipzig gingen tekenen?

Solomon : Noah had me verteld dat hij wegging bij City, maar ik wist helemaal niet dat hij ook in gesprek was met Leipzig. Pas toen het concreet werd, hebben we het elkaar verteld. We konden al heel goed met elkaar bij de jeugdploegen van Oranje, dus dat maakte de keuze nog makkelijker.

Waarin merken jullie verschillen tussen de werkwijze bij RB Leipzig vergeleken met jullie oude clubs?

Noah : We voetballen hier met een hogere intensiteit, dus we moeten veel meer lopen. Hier spelen we ook een soort countervoetbal, terwijl bij City de focus veel meer lag op het voetbal aan de bal. Hier leer ik juist na te denken over wat ik moet doen als de tegenstander de bal heeft.

Solomon : Bij Ajax heb je net als bij Manchester City ook bijna altijd de bal. Bij Leipzig gaat het meer om de bal veroveren en vanuit daar snel een doelpunt maken. Daar staat het eerste elftal ook om bekend. Op die speelstijl ligt in de jeugd ook de focus, zodat je jezelf makkelijk kunt aanpassen bij het eerste.

Jullie trainen ook al regelmatig mee met het eerste. Hoe gaat dat?

Noah : Onze eerste keer mochten we samen aansluiten bij het eerste. Dat was wel mooi. Ik was best een beetje nerveus. Ineens stond ik tussen allemaal spelers die ik alleen van tv ken. Na een paar trainingen wordt het normaal en maakt het me niet meer uit wie er om me heen staan. Zelfs als Ronaldo er zou staan, wil ik gewoon gasgeven en mezelf bewijzen.

Solomon : Die eerste keer had ik heel erg in mijn hoofd dat ik niks fout mocht doen. Het tempo lag veel hoger dan ik gewend was bij ons eigen team. Daar probeerde ik zo snel mogelijk in mee te gaan. Ik was onder de indruk van Amadou Haidara, zijn drive met en zonder bal was ongelooflijk.

Noah : Ik vond Emil Forsberg en Christopher Nkunku de beste spelers op de training. Bij het positiespel deden ze alles in een of twee keer raken. Het lijkt makkelijk, maar zulke jongens raken de bal gewoon nooit kwijt.

Solomon : Justin Kluivert loopt hier tegenwoordig ook rond. Op de training praten we ook altijd met hem. Hij heeft zijn eigen huis hier. Tot nu toe chillen we nog niet echt, maar ik denk wel dat het in de loop van de tijd meer gaat gebeuren.

Wat vinden jullie elkaars grootste kwaliteiten?

Als ik een panna van hem zou krijgen, heeft hij het daar volgend jaar nog over. Solomon

Solomon : Noah is een gamechanger. Voor het doel is hij dodelijk. Hij is negen van de tien keer sneller dan zijn tegenstander, dus zodra ik de bal heb, weet ik vaak al dat ik Noah in de diepte weg kan sturen. Dan kan ik rustig afwachten tot hij scoort.

Noah : Solo kan centraal achterin, rechtsback en kan op nog meer posities spelen. Hij is heel snel en een hele goede passer. In de één tegen één verdediging is hij een van de beste spelers van onze leeftijd in Europa. Solo pakt bij bijna iedere speler de bal af. Alleen als hij tegen mij speelt, is het soms een beetje zwaar voor hem.

Solo kan ook heel vervelend zijn, dus ik doe altijd erg mijn best om van hem te winnen. Noah

Solomon : Haha, we spelen veel tegen elkaar op de training. Alleen Noah ontwijkt me de hele tijd. Zie ik hem vanuit de spits ineens rechtsbuiten lopen. Ik moet ook gewoon voorkomen dat hij me voorbijkomt, anders krijg ik dat vier maanden te horen. Als ik een panna van hem zou krijgen, heeft hij het daar volgend jaar nog over.

Noah : Solo kan ook heel vervelend zijn, dus ik doe altijd erg mijn best om van hem te winnen.

Solomon : Noah gaat altijd een beetje lang door met alles. Het verliezende team moet op de training altijd de spullen opruimen. Dan blijft hij maar schreeuwen: “Solo moet de goal tillen!” Zo’n type is hij.

Noah aast op een doelpunt © RB Leipzig

Wie zijn jullie idolen?

Solomon : N'Golo Kanté van Chelsea. Hij is klein, maar zit toch altijd overal tussen. Ik kijk echt tegen hem op. Hij speelt simpel en doet geen gekke dingen. Volgens mij is hij buiten het veld heel kalm en bescheiden. Daar hou ik wel van, en dat past ook goed bij mijn persoonlijkheid.

Noah : Mijn grote idool is Cristiano Ronaldo. Dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Ik kijk ook op naar Romelu Lukaku. Ik zie wel wat van mezelf in hem. Ik vind hem echt een topspeler.

Missen jullie Nederland weleens?

Solomon : Jawel, door het coronagedoe is het nu ook lastiger om in de vrije weekenden naar huis te gaan. Ik mis het buiten hangen met vrienden in Amsterdam. Ik ben nu al vier maanden niet naar huis geweest, maar gelukkig waren mijn ouders laatst hier naartoe gekomen.

Noah : In Engeland waren mijn ouders mee, dus deze stap was wel wat moeilijker. Het is wel lastig als we hier ook met kerst en oud en nieuw moeten blijven. Het is ons werk, dus we moeten hier ook mee dealen.

Solomon : Uiteindelijk kookt niemand zo lekker als mijn moeder. Die rijst met saus van haar mis ik weleens.

Noah : Ik mis de Jollof rijst van mijn moeder. Dat is een traditioneel Nigeriaans gerecht. Het is een oranje rijst met kip, zo lekker altijd.

Bedankt voor jullie tijd jongens. Hopelijk zien we jullie binnenkort een keer invallen bij een Champions League-wedstrijd.

Noah : Er zijn veel wedstrijden dit seizoen, dus je weet nooit wanneer onze kans komt. We trainen hard en proberen onszelf iedere dag te laten zien. We zijn op de goede weg.