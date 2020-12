De Nederlandse revolutie bij Red Bull Salzburg

Co Adriaanse

In 2008 werd Co Adriaanse de eerste Nederlandse trainer van Red Bull Salzburg. De trainer was na zijn successen in Nederland bij onder andere FC Den Haag, Ajax, Willem II en AZ, bezig aan een buitenlands avontuur. Eerder had hem dat al naar Portugal, Oekraïne en Qatar gebracht. In Oostenrijk werd hij de opvolger van de Italiaan Giovanni Trapattoni. Adriaanse haalde direct de Nederlandse spits Robin Nelisse en verdediger Barry Opdam binnen, spelers met wie hij succesvol had samengewerkt bij AZ. Red Bull Salzburg had richting het einde van het seizoen een voorsprong van vijf punten op de concurrentie, maar Adriaanse kreeg te horen dat de samenwerking na het seizoen ten einde zou komen. Toch pakte de Nederlander in zijn enige jaargang direct het kampioenschap in Oostenrijk.