Neymar is niet vies van een trucje. Door de jaren is de sombrero één van zijn handelsmerken geworden. Het lijkt een doodeenvoudige actie, maar het is des te moeilijker om uit te voeren. Het vraagt veel gevoel om de bal zo over een tegenstander heen te wippen. Als hij te zacht is, zit de directe tegenstander er vaak tussen. Doe je het te hard, dan is er meestal een andere speler die in de weg zit. De ster van Paris Saint-Germain zal altijd het straatvoetbal in zich houden, waardoor er bijna iedere wedstrijd wel een heerlijke actie voorbijkomt. Onlangs liet hij de sombrero nog zien tegenover zijn voormalig Barcelona-ploeggenoot Luis Suárez. De Uruguayaan kon die actie wel waarderen.

