Zaterdag streden de beste mannen en vrouwen teams in de Nederlandse finale in Amsterdam. Bij de mannen won Team M&M sportmanagement de finale op overtuigende wijze met 4-1 van de voormalige winnaars Team RAGG. Ook het damesteam was overduidelijk het sterkere team. Thunder Dome won de finale met 5-0 en speelde alle tegenspelers weg.

