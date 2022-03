Natuurlijk, 2021 was een geweldig jaar voor de Formule 1. De strijd tussen Max en Lewis Hamilton was er één voor de eeuwigheid en door de zinderende duels tussen de twee titelrivalen was bijna iedere race prachtig. En een ontknoping zoals in Abu Dhabi, met alle emoties die erbij kwamen, zal zeker voor Nederlandse fans misschien nooit meer overtroffen worden.

Maar: de strijd tussen Max en Hamilton verbloemde de problemen van de sport ook een beetje. Want hoe spannend dat ook was, de afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat de actie op de baan wat terugliep. Inhalen was door alle aerodynamische ontwikkelingen steeds moeilijker geworden. Dat kwam vooral omdat auto's veel grip, en dus snelheid, verloren als ze heel dicht achter een andere auto reden. Bovendien kon je zo een setje banden helemaal een gort rijden.

En dus, zo werd enkele jaren geleden bedacht, moest het anders. De auto's moesten veranderen en dus is 2022 het begin van een nieuw tijdperk in de sport, met nieuwe bolides.

01 Verschil F1 auto 2021 en 2022

De nieuwe technische reglementen, die vooral te maken hebben met aerodynamica en neerwaartse druk, moeten ervoor zorgen dat het makkelijker wordt om dicht achter andere auto's te rijden. Dit zou, als de reglementen uitpakken zoals ze bedoeld zijn, tot meer actie op de baan moeten leiden: als je dichter achter een voorganger rijdt, kan je eerder proberen om erlangs te glippen.

Vrijwel alle nieuwe dingen die je gaat zien aan de auto's van 2022 zijn hierop gericht. In het oog springen vooral de vernieuwde voor- en achtervleugel, maar let ook eens op de voorbanden. Daar zit nu een soort vleugeltje overheen, om dezelfde reden.

Eigenlijk, en dat is vooral goed te zien als je beide auto's onder elkaar ziet, is alles anders geworden aan de auto's. En dan hebben we het nog niet eens over de banden gehad: die zijn voor 2022 ge-supersized. In 2021 en daarvoor zaten er banden van 13 inch onder auto's, nu is dat 18 inch geworden. Ook dit is gedaan voor het grote doel: meer 'close racing' mogelijk maken. Voor banden betekent dat: minder slijtage als je even de grens opzoekt, of er overheen gaat.

02 Nieuwe auto's, dezelfde coureurs

Wat verandert er dan niet? Nou, de motor. Of beter gezegd, zoals het genoemd wordt in de Formule 1, de power unit. De reglementen daarvoor zijn min of meer bevroren. En misschien wel het meest opvallend: ook het rijdersveld is amper veranderd. Acht teams (Red Bull Racing, Ferrari, McLaren, Alpine, Alpha Tauri, Haas en Aston Martin) sturen in 2022 dezelfde coureurs de baan op als vorig seizoen. In totaal zitten maar liefst 16 van de 20 coureurs komend jaar op dezelfde plek, dus bij hetzelfde team, als in 2021. De enige wijzigingen zijn:

– George Russell is naar Mercedes als nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton.

– Alex Albon neemt de vrijgekomen plek van Russel bij Williams in.

– Valtteri Bottas en Guanyu Zhou vormen het nieuwe rijderspaar van Alfa Romeo.

Zhou, overgekomen uit de F2, is de enige rookie in de sport in 2022. Albon, in 2020 de teamgenoot van Max bij Red Bull, keert bij Williams terug na een jaartje afwezigheid.

03 Nieuwe regels, nieuwe pikorde?

De nieuwe reglementen hebben als doel dat er meer en beter geracet kan worden, maar het kan ook een ander effect hebben: een compleet nieuwe pikorde. In het verleden hebben we wel eens gezien dat teams ineens een grote sprong vooruit, of achteruit, maken in het eerste jaar na een grote reglementswijziging. De reden daarvoor is heel simpel: iedereen, elk team, begint bij het ontwerpen van de auto helemaal op 0. Voortborduren op de auto van vorig jaar is geen optie, simpelweg omdat alles anders geworden is. En als iedereen begint met een leeg vel papier, kan het altijd gebeuren dat een bepaald team iets slims ontdekt waar anderen niet aan gedacht hebben. Denk bijvoorbeeld aan Brawn GP, dat in 2009 vanuit het niets ineens beide wereldtitels pakte.

Kortom; de Formule 1 begint in 2022 weer helemaal opnieuw. Let's go!