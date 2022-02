01 Nieuwe auto’s, meer gevechten

Als er iets is waar Formule 1-coureurs, teambazen en fans de laatste jaren oneindig veel over hebben geklaagd, is het wel het gebrek aan inhaalacties tijdens de races. Vanaf 2017 steunden F1-auto’s meer dan ooit op aerodynamica. Het resultaat was een veelvoud aan vleugels, spoilers en andere onderdelen die op de auto’s verschenen om deze zo snel mogelijk de bochten door te laten gaan. Bij deze ontwerpstijl ontstaat een waanzinnige hoeveelheid dirty air, vervelend voor de achtervolgende coureur die daardoor bijna de helft aan grip verliest en zijn banden sneller opvreet. Kortom, dubbel de pech.

Voor het Formule 1-seizoen van 2022 is dit probleem opgelost. Dat is grotendeels te danken aan de terugkeer van ground effect, een principe dat voor het laatst gebruikt werd in de sport in de jaren ‘80. Hierbij wordt de auto als het ware tegen het asfalt gezogen door de luchtstroom op slimme wijze onderlangs te leiden middels een aantal tunnels. Het ground effect verstoort de lucht achter een F1-auto veel minder. Wees dus niet verbaasd als de coureurs elkaar dit jaar vaker in de haren vliegen dan je gewend bent. Het werd eens tijd.

Daarnaast worden de volgende veranderingen geïmplementeerd om de verstorende lucht zoveel mogelijk te beperken of uit het pad van de achtervolgende auto te halen.

- Voorvleugel met een vereenvoudigd ontwerp

- Tweedelige achtervleugel (met DRS) zonder poespas

- Verbod op bargeboards

- Wielkappen en band overdekkende vleugeltjes

02 Racebaar rubber

Over banden gesproken, die zien er komend seizoen behoorlijk anders uit dan voorheen. Het Formule 1-rubber, dat exclusief wordt verzorgd door de Italiaanse bandenfabrikant Pirelli, zal vanaf 2022 niet langer om 13”, maar 18” velgen zitten. Dat is een flink maatje groter en zorgt voor een agressieve look. Coureurs zullen tevens harder kunnen pushen met deze nieuwe banden, aangezien ze minder temperatuurgevoelig zijn. Bovendien maakt de F1 het coureurs lastiger om vanuit de pitstraat direct op snelheid te komen. Bandenwarmers mogen voortaan namelijk niet warmer dan 70 graden Celsius worden gezet. Wie het opwarmen van de banden snel onder de knie krijgt, heeft een voordeel in de race.

Max Verstappen test de nieuwe 18” Pirelli banden © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Veiliger dan ooit

Als vanzelfsprekend biedt de komst van een nieuwe generatie Formule 1-auto’s een uitgelezen kans om de veiligheid bij te spijkeren. Met topsnelheden van 360 km/u op het rechte stuk van Monza en bochtensnelheden die 250 km/u overschrijden, kan een F1-bolide eigenlijk nooit veilig genoeg zijn. De 2022-auto’s kunnen bij een ongeluk 48 procent meer energie absorberen aan de voorzijde en 15 procent aan de achterkant. De zijkant is tweemaal zo sterk. Daarbij zullen er in het geval van een crash minder brokstukken verspreid worden over de baan. Ook is het niet langer mogelijk voor de brandstoftank om open te scheuren bij een grote impact. Nadeel is wel dat dit resulteert in de zwaarste auto’s die de Formule 1 ooit heeft gezien: het minimumgewicht stijgt van 752 kg naar 790 kg.

04 De motoren zijn bevroren

Zoals je kunt zien staan er flink wat vernieuwingen op het menu voor aankomend seizoen, maar de motoren komen daar niet bij te pas. Om de kosten te drukken voor de teams is besloten om de ontwikkeling van de hybride krachtbronnen – die we al sinds 2014 kennen – te ‘bevriezen’ tot en met 2025. Fabrikanten hebben deze winter een laatste kans gekregen om aan het design van de motor te sleutelen. Ze mogen straks alleen nog aanpassingen doen die te maken hebben met de betrouwbaarheid, veiligheid en andere kleine zaken. Buiten dat worden de F1-motoren aan het begin van 2022 gehomologeerd. De teams zullen het moeten doen met wat ze hebben. Wel nieuw is de brandstof die door de motoren wordt gepompt. De Formule 1 wordt steeds groener en maakt voortaan gebruik van E10 brandstof. Dit houdt in dat tenminste 10 procent van de brandstof moet bestaan uit duurzame stoffen. Daarmee zijn de meest efficiënte motoren ter wereld schoner dan ooit tevoren.

Formule 3-kampioen en Red Bull Junior Driver Dennis Hauger © Dutch Photo Agency / Red Bull Content Pool

05 Kansen voor nieuwkomers

In een poging jong talent meer in de schijnwerpers te zetten en meer kansen te bieden is het vanaf 2022 verplicht voor Formule 1-teams om zogeheten rookies tenminste tijdens twee Grand Prix-weekenden in te zetten. Het gaat om rijders die minder dan twee F1-races zijn gestart. In vrijdagsessies zullen we dit jaar dus vaker opkomende talenten, bijvoorbeeld uit het Red Bull Junior Team, plaats zien nemen in de snelste racewagens op aarde. De opleiding van Red Bull zit in een luxepositie met vier coureurs die dit seizoen uit zullen komen in de Formule 2, namelijk: Jehan Daruvala, Dennis Hauger, Liam Lawson en Jüri Vips.

06 Testen, testen, testen

Het is wel zo handig om de nieuwe generatie Formule 1-auto’s voor de start van het seizoen 2022 uitvoerig op de proef te stellen. De teams zullen dat dit jaar tot tweemaal toe mogen doen: eerst achter gesloten deuren op het Circuit de Barcelona-Catalunya (23-25 februari) en daarna tijdens de officiële pre-season test op het Bahrain International Circuit van 10 tot en met 12 maart. Laatstgenoemde kan je volgen langs het circuit en via uitzendingen. Bovendien kan je van de testdagen in Bahrein ook de live timing volgen.