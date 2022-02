Terwijl de concurrenten ervoor kiezen om next-gen consoles te maken met 4K-resolutie en graphics die er zo echt uitzien dat je zou zweren dat het foto’s waren, blijft Nintendo doen waar het goed in is: haar eigen koers uitstippelen .

En laten we eerlijk zijn, is hardware nou echt wat een spel goed maakt ? Zijn geweldige graphics alles dat nodig is? De meesten van ons zouden ‘nee’ zeggen. Hoewel de meeste Nintendo-games van de afgelopen tijd prachtig zijn, worden ze vaker bestempeld als ‘leuk’. En daar draait het in gaming om toch? Maar goed, de games voor 2022 zien er ongelooflijk uit. Dit zijn onze keuzes voor meest verwachte Nintendo Switch-games van dit jaar.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Eén van de meest bekende gameseries in de wereld, en opvolger van één van de beste games ooit gemaakt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 is misschien wel één van de meest langverwachte games ooit. We weten nog niets over het spel zelf, behalve dat het verder gaat waar de eerste game eindigde. En zoals we zien in de trailer zal Link een magisch apparaat krijgen op zijn arm die hij als een vlammenwerper kan gebruiken, door muren heen kan gaan en andere gekkigheden mee kan doen. En natuurlijk is Ganon (waarschijnlijk) terug. Zoals gewoonlijk.

Releasedatum: 2022

Metroid Prime 4

Hoe lang hebben we hier wel niet op gewacht? Metroid Prime 3: Corruption kwam uit in 2007. We zijn nu al 15 jaar verder Nintendo! Tijd om te leveren. Eerlijk gezegd weten we niet of Metroid Prime 4 dit jaar uitkomt of niet, aangezien al het nieuws tot nog toe speculatief is. Maar, we weten dat Nintendo een eerdere versie in 2019 in de prullenbak heeft gegooid en Retro Studios opnieuw de teugels gaf, dezelfde studio die vorige Prime-games heeft gemaakt. Er zijn aanwijzingen dat Metroid Prime 4 bijna klaar is, dus we kunnen alleen maar hopen dat het dit jaar is.

Kirby and the Forgotten Land

Onze favoriete roze marshmellow is terug! Dit keer bevindt Kirby zich in een mysterieus, verlaten land waar lianen de aangezichten van gebouwen bedekken en ruïnes overal verspreid zijn. Deze platformer zou meer moeten lijken op de Super Mario-games dan Kirby-games, iets waar we erg naar uitkijken. En zoals altijd is het ontdekken van een open wereld met veel nieuwe personages die Kirby kan nadoen altijd welkom. Daarnaast ziet de game er prachtig uit, met lichte pastelkleuren en Nintendo-achtige graphics.

Splatoon 3

Weer typisch zo’n Nintendo-game. Een niet-gewelddadige multiplayer shooter (die tevens een single player verhaalmodus heeft) waar de spelers, in plaats van dat ze elkaar beschieten, moeten proberen om zoveel mogelijk inkt over de map te schieten. Erg grappig en erg chaotisch dus. Splatoon staat erom bekend dat het creatief wapentuig heeft en we kunnen dan ook niet wachten om dat nieuwe wapentuig uit te proberen met een paar vrienden en chaos in het nieuwe gebied Splatlands te veroorzaken. Een spel voor de hele familie.

Bayonetta 3

De onwijs populaire hack-’n-slash Bayonetta krijgt binnenkort een derde deel. Het is niet je alledaagse Nintendo-game. Bayonetta richt zich meer op de volwassen markt, waar de speler in de rol van de heks Bayonetta (duh) zal kruipen en haar helpt met haar missie om al het kwaad uit de wereld te helpen. Bayonetta wordt geregiseerd door de legendarische Hideki Kamiya, de ontwikkelaar achter onder andere de Devil May Cry-franchise en ook regisseur en designer van veel titels in de Resident Evil-franchise, dus onze verwachtingen zijn torenhoog.