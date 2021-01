Wat was de reactie van Purja direct na de klim?

'De laatste grote uitdaging voor bergbeklimmers' en 'de klim die onmogelijk leek', zo stond het 's winters beklimmen van de K2 lang bekend. Purja en zijn team doorbraken dit stigma. Op 16 januari 2021 om 17:00 plaatselijke tijd werden zij officeel de eerste bergbeklimmers die in hartje winter de top bereikten.

Das scheinbar Unmögliche möglich machen © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Wat een reis. Ik ben vereerd om te zeggen dat we als team de prachtige K2 hebben beklommen in extreme winterse omstandigheden Nirmal Purja – Nepalese mountaineer

Het is verbluffende prestatie, die ook belangrijk is voor de hele Nepalese klimgemeenschap. Het hele team wachtte op elkaar om gezamenlijk de laatste stap op de top te zetten. Daar zongen ze samen uit volle borst het Nepalese volkslied.

Ons doel was om het onmogelijke mogelijk te maken. Dat het is gelukt maakt ons trots en we zijn ook blij dat we dit mogen delen; niet alleen met de Nepalese klimgemeenschap, maar met iedereen over de hele wereld.

"Moeder Natuur heeft het altijd voor het zeggen. Nu we op de top staan en getuige zijn van haar pure kracht, zijn we trots dat we als mensen hebben laten zien dat samenwerking en een positieve mindset je grenzen laat verleggen; zelfs in extreme weeromstandigheden. De steun die we kregen van mensen over de hele wereld gaf ons extra vuur om de top te halen. Daarvoor willen we iedereen bedanken!"

Nirmal Purja geht in die Geschichtsbücher ein © Sandro Gromen-Hayes/Nimsdai

Met een hoogte van 8.611 meter boven de zeespiegel is K2 de enige top ter wereld van meer dan 8.000 meter die nog nooit in de winter was beklommen. Velen bestempelde het als onmogelijk vanwege de gure weersomstandigen.