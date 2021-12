Het was een lange dag en al snel werd duidelijk dat het een onverwachte en spannende finale zou worden. Wij spraken Douwe Macaré (29 jaar), de winnaar van 2019 en 2020. Dit jaar werd hij tweede en won hij Red Bull Best Trick bij de mannen.

NK Skateboarden

Douwe zit al lang in de scene en heeft al aan veel wedstrijden meegedaan. Dit Nederlands Kampioenschap was anders dan de voorgaande edities.

“Afgelopen 3 jaar was de strijd tussen Rob en mij af en aan. Werd hij eerste, dan was ik tweede, en andersom. De afgelopen twee jaar ben ik dan eerste geworden, hij tweede. Maar dit jaar was hij raar gevallen in de kwalificatie, waardoor hij niet mee kon doen in de finale. Als hij een normale run had geskatet, wat hij makkelijk zou kunnen, dan had hij de finale sowieso gehaald. Dat lukte dus jammer genoeg niet."

Met zijn concurrent uitgeschakeld kwam de eerste plek steeds dichterbij, maar ook dit liep anders dan verwacht. Om de uitslagen in de gaten te houden was er een app voor livescoring. Hier kon je bijhouden hoe je ervoor stond en hoeveel punten je nodig had om hoger te eindigen. De software werkte niet goed, waardoor het lastig in te schatten was welke moeilijkheidsgraad de volgende trick moest hebben.

Douwe Macaré © Mathijs Tromp

Zo vertelt Douwe: “Eigenlijk had niemand in de finale een goed beeld waar hij op dat moment stond. Dat maakte het enorm moeilijk en hier ging het bij mij jammer genoeg ook mis. Ik faalde mijn laatste truc, een met een hogere moeilijkheidsgraad. Je wilt natuurlijk zoveel mogelijk punten halen, dus kies je voor een trick die de meeste punten op kan leveren. Als ik had geweten dat ik met een makkelijkere truc had kunnen winnen, had ik minder risico genomen en een trick gedaan waarbij ik niet snel zou falen.”

De finale was spannend. Er deden veel jonge, nieuwe skaters mee die in de afgelopen jaren veel gegroeid zijn. “Je hebt de jongere generatie die wel echt goede ervaring aan het opdoen is met zulke wedstrijden. En dan heb je Daniel die strategisch heel goed geskatet heeft, wat hem de winst opleverde. Dus heel erg gefeliciteerd aan Daniel!“

Daniel Moragues ging met de eerste plek naar huis, Douwe werd tweede en derde plek was voor Robbin de Wit . Bij de vrouwen was Roos Zwetsloot de beste, Keet Oldenbeuving werd tweede en Candy Jacobs werd derde. Alle drie de vrouwen waren ook aanwezig op de Olympische Spelen dit jaar.

Keet Oldenbeuving © Mathijs Tromp

Red Bull Best Trick

Ook werd er een prijs uitgedeeld voor 'Best Trick'. Door op zaterdag, de trainingsdag, hun beste trick te uploaden via social media maakten ze kans op 'Red Bull Best Trick' . Ook Douwe deed hier aan mee: “Ik deed een 'Kickflip Nosegrind Nollie Flip Out', en dat ging goed. Ze hadden een super tof nieuw obstakel gemaakt op het NK, en ik had meteen het idee om deze trick daarop te doen. Het duurde even voordat ik het onder de knie had, maar uiteindelijk ging het lekker.” Zijn trick werd dan ook uitgeroepen tot 'Best Trick' bij de mannen.

Best Trick winnaars Keet Oldenbeuving en Douwe Macaré © Mathijs Tromp

Bij de vrouwen won Keet Oldenbeuving 'Red Bull Best Trick'. Er werd ook een prijs uitgereikt voor 'Red Bull Best Rookie', en die ging naar Jasosn Lijnzaat. Hij was de beste nieuwkomer op deze competitie.

Jason Lijnzaat wint Best Rookie 2021 © Mathijs Tromp

Skateboarden veranderd over de jaren heen

Douwe staat al 17 jaar op een skateboard en heeft hierdoor heel wat veranderingen gezien in de scene. “De verandering die de meeste invloed heeft op skateboarden is Instagram. Als je vroeger sponsoren had in Amerika dan moest je ook echt naar Amerika toe om met hen te gaan filmen om relevant te blijven. Nu kan je relevant zijn zonder dat je in Amerika bent, door actief te zijn op Instagram, je account te laten groeien en zo creëer je je eigen bereik.

Instagram zorgt voor meer aandacht bij verschillende sporten, waaronder skateboarden. Douwe is niet met Instagram opgegroeid en kan het moment dat hij het ging gebruiken zich nog goed herinneren.

"Ik weet nog wel dat ik het heel weird vond om foto's en video's van mezelf te plaatsen. Terwijl het nu heel gewoon is om Instagram als je portfolio te gebruiken." Als hij gevraagd wordt naar zijn nieuwste trick, stuurt hij mensen naar zijn Instagram.

Daniel Moragues © Mathijs Tromp

Ook is skateboarden sinds kort een Olympische Sport. Volgens Douwe is het vooral fijn dat het eindelijk gezien wordt als een serieuze sport. “Door de Olympische Spelen komen er meer mogelijkheden, mensen die niks van skateboarden weten krijgen ermee te maken en gaan het wat serieuzer nemen. Nu zien ze het ineen wel als iets wat meetelt, omdat mensen het op televisie zien tijdens de Olympische Spelen. Voor skateboarders is het altijd al een serieuze sport geweest, dus het is fijn dat dat nu ook herkent wordt.”