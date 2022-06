De nu 17-jarige Noa zit sinds ze klein is al vol met energie. Ze kon geen seconde stilzitten en was altijd aan het rennen. Op hoog niveau begon ze met surfen, maar tijdens het surfen verveelde ze zich als ze op het board stond. Hierdoor maakte ze flips op het surfboard, wat gevaarlijk was. Haar coach kende iemand die een freerunning sportschool opende en zei: "Is dat niet wat voor jou?" Na een keer in die sportschool te zijn geweest, ging ze er nooit meer weg. Tegenwoordig traint ze zelfs twee keer per dag. “Ik werk met name aan mijn buik en kracht en daarnaast heb ik veel conditietraining. Voor de salto’s die ik doe heb ik meer kracht in mijn armen en benen nodig.”