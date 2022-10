Het verschil in hun routes naar de top kan niet groter zijn. Max is de jongste debutant ooit, terwijl Nyck via een lang kronkelpad zijn weg heeft gevonden. Dit is zijn verhaal.

Het kan raar lopen in de autosport, zo weet De Vries. De 27-jarige coureur uit Sneek heeft met een omweg van jewelste alsnog de Formule 1 weten bereiken. Dankzij een formidabele last-minute invalbeurt voor Alexander Albon tijdens de Grand Prix van Italië is Nyck plotseling het middelpunt van de belangstelling in het silly season. Tenminste drie teams strijden om zijn handtekening, maar in het Italiaanse Scuderia AlphaTauri – het zusterteam van Red Bull Racing – vindt de Nederlander een perfecte match.

Welkom in de F1, Nyck. © Getty Images

“Ik heb het grootste deel van mijn tienerjaren doorgebracht in Italië voor het karten’, vertelt De Vries bij de aankondiging van zijn contract in Japan. “Ik heb mij er altijd thuis gevoeld, dus het is geweldig om toe te kunnen treden tot een Italiaans team dat voelt als een echte familie. Ik kan niet wachten om iedereen te leren kennen voor het nieuwe seizoen begint.”

Het cv van Nyck de Vries

Zijn optreden in Monza, waar hij een voorbeeldige achtste startpositie na minimale voorbereiding weet om te zetten in een P9 finish, is het laatste bewijs dat F1-teams nodig hebben om op De Vries te duiken. Op 27-jarige leeftijd heeft hij een cv opgebouwd waar je ‘u’ tegen zegt. We frissen je geheugen even op:

2009: Europees kampioen karten

2010: Internationaal kampioen karten

2011: Internationaal kampioen karten

2014: Formule Renault Eurocup kampioen

2019: Formule 2-kampioen

2020-2021: Formule E-kampioen

Nyck (#4) op weg naar de F2-titel. © GEPA pictures

Laat er geen twijfel over bestaan dat Nyck een aardig potje kan sturen. Zijn talent wordt al vroeg opgemerkt door McLaren, dat hem in 2010 rekruteert voor haar Young Driver Programma. In rap tempo beklimt hij de ladder naar de top, maar helaas ontdekt hij net als vele andere coureurs dat er geen plaats voor hem is in de F1. De Vries laat zich niet ontmoedigen en blijft zijn kwaliteiten tonen op grote podia als het World Endurance Championship en de Formule E.

Aan de rand van F1

De Formule 1 mag dan buiten bereik lijken, De Vries heeft de zaken goed voor elkaar. De bezige bij, geroemd om zijn professionaliteit en uitstekende werkethiek, mag onder meer aan de bak voor huismerken als Toyota en Mercedes-Benz. Het is de link met de Duitse autofabrikant die hem het dichtst bij de koningsklasse der autosport brengt. Na een indrukwekkende test in Abu Dhabi aan het eind van het seizoen 2020 wordt Nyck de aangewezen reservecoureur van F1-teams gelieerd aan Mercedes. Hij volgt het circus over de hele wereld en is op tv vaak naast Toto Wolff in de garage te zien.

Die nabijheid zet de coureur uit Friesland op poleposition om dat cruciale weekend in Monza in te vallen voor Albon. Hij heeft dat jaar al meermaals in een 2022-auto gereden. Zijn eerste kennismaking volgt in Spanje, waar hij de eerste vrije training mag afwerken voor Williams. In Frankrijk moet Lewis Hamilton wijken voor De Vries en vlak voor zijn racedebuut in Italië heeft hij tijdens FP1 nog in de Aston Martin van Sebastian Vettel gezeten. Keer op keer laat hij zich van zijn beste kant zien, maar deelnemen aan een kwalificatie en race, dat is toch andere koek.

Advies van Max

Die editie van de Italiaanse Grand Prix blijkt een keerpunt in de carrière van de Friese coureur. Hij racet met de rust en kalmte van iemand die al een decennia in de Formule 1 actief is, om twee welverdiende punten binnen te halen voor het laagst geklasseerde team op de grid. Een reusachtige prestatie. Bijkomend van het weekend dineert De Vries de maandagavond na de race met Max Verstappen. De wereldkampioen – tweevoudig, inmiddels – adviseert hem Dr. Helmut Marko op te bellen, de hoofdverantwoordelijke voor de indeling van de coureurs voor de Red Bull F1-teams. Daar hoeft Nyck niet twee keer over na te denken.

Max en Nyck kunnen goed met elkaar opschieten. © Getty Images

En zo geschiedde. Nog geen maand later wordt in Suzuka bekendgemaakt dat De Vries de opvolger wordt van Pierre Gasly, die het Red Bull-nest na negen jaar verlaat voor een avontuur bij Alpine. Met al zijn ervaring is Nyck de perfecte kandidaat om het volgende hoofdstuk in te luiden voor AlphaTauri. Hij is intelligent en door zijn bezigheden in verschillende raceklassen erg veelzijdig; die kennis kan hij gebruiken om de F1-auto te verbeteren en het team hogerop in het klassement te helpen. Teambaas Franz Tost kan niet wachten De Vries in de auto te zien: “Het is duidelijk dat een zeer competitieve rijder als hij een plek in de Formule 1 verdient.”