Nyck de Vries : "Absoluut! Ik ben met open armen ontvangen, ik voel me gesteund en we bouwen een goede band op binnen het team. De Formule 1 an sich is wel een grote verandering in vergelijking met wat ik hiervoor deed. De opbouw van een weekend is bijvoorbeeld heel anders. Je hebt veel meer tijd en er komt meer bij kijken. Meer trainingen, verschillende compounds, motorstanden, brandstofniveaus, noem het maar op. Je bent continu stappen aan het maken gedurende het weekend. Dan heb ik het niet over telkens drie tienden winnen, nee, het gaat om drie, vier honderdsten in iedere bocht. In de kwalificatie is Q1 voor ons cruciaal, want we zitten op het kantelpunt. Je kunt daar ineens een seconde vinden, omdat je minder brandstof hebt, meer motorvermogen en een circuit dat meer grip biedt dan voorheen. Hoe je daar naar toe werkt is een veel langer proces dan wat ik eerder heb meegemaakt."