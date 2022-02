Core stability, wat is het?

Wanneer men denkt aan oefeningen voor core stability dan wordt vaak gedacht aan buikspieroefeningen. Uiteraard vallen buikspieren ook onder de core van het lichaam, maar dat is niet het enige. Jouw core is de verbinding tussen je rug-, bil-, heup-, en buikspieren. Tijdens stabiliteitsoefeningen voor je romp train je dus niet alleen de voorkant van het lichaam, maar ook de achterkant.

Een sterke romp is van belang voor de aansturing van het lichaam tijdens het sporten. Zo kan je jouw houding beter corrigeren, waardoor je vervelende blessures voorkomt. Er zijn verschillende oefeningen die je kan doen om jouw romp te versterken. Zo zijn de superman en hipbridge ideale oefeningen om specifiek jouw onderrug te versterken. Wil jij echt een killer core? Dit zijn 10 oefeningen voor een ultieme core training.

