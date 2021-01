Hebben de kerstdagen er bij jou ook flink ingehakt? Na het dagenlang iets te veel genieten van al het lekkers is het nu tijd om weer back in shape te komen. Begin dit jaar met een HIIT work-out en je voelt je binnen no time weer fit.

Wil je veel calorieën te verbranden in korte tijd? Kies dan voor een HIIT, een High Intensity Interval Training. Dit betekent dat je korte, intensieve oefeningen afwisselt met een korte pauze. Je lichaam heeft door de hoge intensiteit van je training veel zuurstof nodig, waardoor je je stofwisseling versnelt. Hierdoor gaat je hartslag als een speer omhoog. Je verbrandt tijdens de training al veel calorieën, maar ook daarna, omdat je hartslag zelfs na je training nog hoog is. Je lichaam heeft tijd nodig om te herstellen van die intensieve inspanning. Wist je dat je tot wel 24 (!) uur na je work-out nog extra calorieën verbrandt? Wow!

Het fijne aan een HIIT is dat je het op je eigen niveau kunt doen. De ene sporter doet 10 burpees in 50 seconden, de ander tikt bijna de 20 aan. Je kunt het zo zwaar maken als je zelf wilt, zonder jezelf voorbij te lopen. Een ander voordeel is dat het weinig tijd kost en dat het je conditie enorm verbetert. Win-win-win!

