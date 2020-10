Jongensdroom Twan van Gendt komt uit

Het is even slikken als we bovenaan de startheuvel staan. Voor de meeste mensen dan, niet voor

. De startheuvel, plus de eerste drie bulten. Een exacte kopie van zijn Japanse broer die hemelsbreed zo’n 9.300 kilometer verderop ligt. De Franse bouwer van de olympische track is hem zelfs komen controleren. Alleen de kleur van de baan is anders, het grijs was niet te verkrijgen. "Hierdoor kan ik het eerste stuk tot in de puntjes voorbereiden. 80 procent van onze wedstrijden wordt voor de eerste bocht beslist, in de top haal je elkaar niet zomaar meer in. Dit kan net het verschil maken."

"Ja, dit is een jongensdroom", geeft Van Gendt ruiterlijk toe. In Ammerzoden, hemelsbreed 10 kilometer vanaf zijn huis in Rosmalen, heeft hij het stuk tot de eerste bocht van de