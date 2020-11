Red Bull KTM Factory Racing-coureur Brad Binder is één van de vier rijders die zijn eerste overwinning in het 2020 MotoGP™-seizoen heeft behaald. Zijn overwinning op 9 augustus in Brno, Tsjechië, kwam niet voor iedereen als een verrassing. De mensen die hem vanaf 2008 op het internationale motorcircuit in Zuid Afrika zien rijden, zagen zijn talent al vroeg!

Zoals MotoGP™-commentator Matt Birt zegt: "Als hij op gang is, is het spectaculair om naar te kijken. Poëzie in beweging; een van de grootste bezienswaardigheden die je in heel MotoGP™ zult zien". Maar hoe kwam Binder van de mijnstad, Krugersdorp, naar de top van het podium? En wie is de man achter het vizier?

Check hier een paar mijlpalen uit zijn 25-jaar jonge leven:

Het zit in de familie

Brad's ouders Trevor en Sharon zorgden ervoor dat zowel Brad als zijn jongere broer Darryn al vroeg in hun leven de smaak te pakken kregen. Zoals de meeste Zuid-Afrikaanse kinderen werd hun achtertuin een speeltuin en schakelden ze al snel over van karten op vier wielen naar fietsen op twee. Zoals Darryn onthult, was het aanvankelijk niets meer dan 'een familie-uitje', maar het werd al snel competitief. Trevor herinnert zich dat: "Toen we stopten met karten, zei ik tegen mijn vrouw: 'Laten we fietsen kopen en dan konden we elke maand een weekend racen'... dat is nooit gebeurd, we waren in principe elk weekend weer op het circuit.

Het ouderlijk nest verlaten

Brad begon in 2005 met competitieve wedstrijden en begon al snel met het winnen van 50 cc, 125 cc en 150 cc wedstrijden. Om zwaardere uitdagingen te vinden, stuurde zijn familie hem meer naar het buitenland. Hij begon in de Britse Aprilia Superteens Series voordat hij in 2009 deelnam aan de Red Bull MotoGP Rookies Cup . Hij was niet de snelste, maar de 'skinny kid' leerde snel en finishte zelfs een race met een gebroken vinger op weg naar zijn eerste podium in Italië. Brad zei: "Rookies Cup was het grote keerpunt. Daar is mijn hele carrière echt begonnen. Het was zeker drie jaar waarin ik veel heb geleerd, racen tegen enkele van de snelste kinderen ter wereld."

De moto ladder beklimmen

Toen hij in 2012 in de Moto3 terecht kwam, was het succes niet gemakkelijk. Pas toen Aki Ajo zijn potentieel zag en hem de kans gaf om in 2015 de Red Bull KTM Ajo te rijden, begon hij te schitteren. Hij startte vanaf de achterkant van de grid bij de Spaanse GP in 2016 en zeilde door het veld op briljante wijze om zijn eerste Moto3-zege vast te leggen. Hierna won hij nog zes races won om voor het eerst wereldkampioen te worden. De gerespecteerde Finse teambaas legde uit: "Hij zei me zaterdagavond, 'maak je geen zorgen, baas, ik doe het wel. Ik vroeg, 'wat bedoel je?' Hij zei, 'Ik zal de race morgen winnen'.

Coming back stronger

In de aanloop naar zijn grote verhuizing naar de Moto2 in 2017, brak Binder tijdens het testen op drie plaatsen zijn arm. Dit beperkte de tijd die hij op een motor kon doorbrengen en niet veel later verwondde hij de arm verder in Argentinië en moest hij drie wedstrijden uit zitten. Hij vocht echter terug naar volledige fitheid en sloot zijn eerste seizoen af met drie podiumplaatsen. Zijn problemen verdwenen snel en toen het team in 2019 een snelle motor leverde, pakte hij in de tweede helft van het seizoen vijf overwinningen om slechts drie punten achter de uiteindelijke kampioen Álex Márquez te eindigen. Hij onthulde, "de tweede helft van het seizoen was ongelooflijk. Het maakte me een sterker voor de toekomst."

Met helden racen

Toen het telefoontje kwam van Pit Beirer (die hem een promotie aanbood voor het Red Bull KTM Tech3-team) om deel te nemen aan MotoGP™, was het een droom die uitkwam. Een paar maanden later werd Binder gekozen om samen met Pol Espargaró in het fabrieksteam te racen. Hoewel hij in het voorseizoen crashte, was het duidelijk dat hij iets bijzonders had. Beirer zei: "De eerste training was hij snel. Hij liet dingen zien op een KTM die we nog niet eerder hadden gezien. Het was erg indrukwekkend. Wat opvalt, is dat de hele garage nu vol positiviteit zit."

Het winnaarsgevoel

Brno, Tsjechische Republiek. Race nr. 3 van het verkorte en vertraagde seizoen. Binder kwalificeerde zich als zevende en leverde vervolgens een foutloze race af om aan de leiding te komen met nog negen ronden te gaan. Hij hield het lef om de overwinning van zowel zijn team als de MotoGP te veroveren. Beirer was enthousiast: "Het was absoluut geweldig. Ik kan nog steeds niet stoppen met glimlachen, want het was een van mijn beste dagen."