gaan 16 dansers met verschillende stijlen de strijd met elkaar aan in 1-tegen-1 dance battles. Jij als publiek bent groot belang: jij bepaalt namelijk wie er door gaat naar de volgende ronde en zich de winnaar van Red Bull Dance Your Style 2022 mag noemen. Hier lees je over andere initiatieven die jou op deze taak gaan voorbereiden en van andere dance events om dit jaar van te genieten.

Een lekker volle dag van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds, je krijgt hier een grote variatie 1vs1 dances te zijn. Dit event is een van de qualifiers waar deelnemers punten aan verdienen om in de draft terecht te komen om deel uit te maken van 1 van de teams van het festival in oktober. Deze dag vindt plaats in echte dansstad Rotterdam!