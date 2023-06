Red Bull organiseert samen met PSV en de KNVB de Otten Innovation Cup

Marcel Brands, Algemeen Directeur van PSV, kijkt ernaar uit om een nieuwe lichting toptalenten aan het werk te zien. “Het is een geweldige kans voor onze spelers om zich te meten met leeftijdsgenoten van andere gerenommeerde jeugdopleidingen. Het toernooi is een uithangbord voor PSV Academy, dus we zijn blij dat de Otten Cup terug is.”

De KNVB wil tijdens het toernooi experimenteren met vijf aangepaste spelregels zoals die in het verleden ook werden getest tijdens de Future of Football Cup op de KNVB campus in Zeist. De aangepaste spelregels die worden toegepast zijn: intrap/dribbel, selfpass, effectieve speeltijd, vliegende wissel en een tijdstraf na een gele kaart.

“Voetbal is wereldwijd de grootste sport en om deze populariteit voor toekomstige generaties te behouden, doen we structureel onderzoek naar aangepaste spelregels die het voetbal op verschillende niveaus sportiever, eerlijker en aantrekkelijker zouden kunnen maken. Al deze onderzoeksresultaten bespreken we met de internationale spelregelcommissie IFAB en FIFA”, aldus Gijs de Jong van de KNVB.

